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Повалій розважала російських генералів 9 травня на сцені, обвішаній георгіївськими стрічками (відео)

Фото: Повалій розважала росіян до Дня Перемоги 9 травня (instagram.com/tpovaliyofficial)
Автор: Світлана Мащенко

57-річна Таїсія Повалій, уродженка села Шамраївка Київської області, розважала російських генералів на честь 9 травня, стоячи на сцені, прикрашеній георгіївськими стрічками.

Дивіться верх цинізму на фото і відео в матеріалі Styler.

Арстистка вийшла на сцену і заспівала "Пісню про рушник" на вірші українського поета Андрія Малишка Повалій, викликавши сльозу у сидячих в залі рашистських військових.

Скріншот

"Верх цинізму. Колись була просто Тая, стала просто російська тварюка", - підписані кадри.

Як відреагувала Таїсія Повалій на війну в її рідній Україні

Скандальна співачка мовчала з 24 лютого, а потім, 16 квітня, була помічена на виступі в дуеті зі Стасом Михайловим під час премії "Шансон року".

Скріншот

Відзначимо, що на сайті TheyLoveWar, який викриває російських і українських публічних осіб у підтримці путінського режиму і замовчуванні війни Таїсії Повалій присвоєно статус "замовчування агресора і реальної ситуації в Україні". Схоже, час міняти його на "підтримку".

Відзначимо, що ще кілька років тому співачка називала себе киянкою, ображалася, що їй не дають виступати в Україні і навіть голосувала на останніх президентських виборах.

Раніше ми писали, що син Повалій поїхав до Іспанії і тепер просить українців допомогти знайти роботу.

Також повідомлялося про українських зірок, які навіть зараз підтримують Путіна.

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Таисия Повалий