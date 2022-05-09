Повалій розважала російських генералів 9 травня на сцені, обвішаній георгіївськими стрічками (відео)

Арстистка вийшла на сцену і заспівала "Пісню про рушник" на вірші українського поета Андрія Малишка Повалій, викликавши сльозу у сидячих в залі рашистських військових.

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"Верх цинізму. Колись була просто Тая, стала просто російська тварюка", - підписані кадри.

Як відреагувала Таїсія Повалій на війну в її рідній Україні

Скандальна співачка мовчала з 24 лютого, а потім, 16 квітня, була помічена на виступі в дуеті зі Стасом Михайловим під час премії "Шансон року".

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Відзначимо, що на сайті TheyLoveWar, який викриває російських і українських публічних осіб у підтримці путінського режиму і замовчуванні війни Таїсії Повалій присвоєно статус "замовчування агресора і реальної ситуації в Україні". Схоже, час міняти його на "підтримку".

Відзначимо, що ще кілька років тому співачка називала себе киянкою, ображалася, що їй не дають виступати в Україні і навіть голосувала на останніх президентських виборах.