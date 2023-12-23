UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Несправедливо забуті українські слова, які треба відродити: список від філолога

Які українські слова варто відродити (фото: vsiknygy.com.ua)
Автор: Василина Копитко

Українська мова століттями зазнавала утисків зі сторони Російської імперії, а тоді Радянського союзу. Внаслідок тривалої русифікації питомо українські слова просто зникли із щоденного вжитку. Зараз їх можна зустріти тільки у старих словниках чи літературних творах, датованих до 30-років минулого століття.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео філолога Андрія Шимановського у YouTube.

Які українські слова варто відродити

"Моя сьогодні мета - розповісти про несправедливо забуті слова і, можливо, нам з вами вдасться частинку з них відродити. На початку ХХ століття наша мова відрізнялась від сучасного зразка, тому що у 30-х роках до влади прийшов Сталін і почалася політика штучної русифікації. Зокрема через переписування українських словників, наближаючи їх до російської мови", - пояснює філолог.

Шимановський ділиться переліком автентичних українських слів, які вилучила радянська влада.

Медична термінологія:

  • нічниця - безсоння
  • котяча трава - валеріана
  • життєдай - вітаміни
  • іншодія - алергія
  • вугрі - акне
  • повитуха, пологарка - акушер
  • каланець, опояска - бандаж
  • сулига - стегно
  • щепа - вакцина
  • бавна, бавина - вата
  • ластовиння, ряботиння - веснянки
  • гоючий - цілющий
  • передруччя - зап'ястя
  • дмучка - вздуття живота
  • спадковень, спадкоодиниця - ген
  • жінковик - гінеколог
  • навій - гіпноз
  • харчоприпис - дієта
  • шкірник - дерматолог
  • опірність - імунітет
  • настава, припис - інструкція

 

Правнича термінологія:

  • вірчий лист - довіреність
  • обопільна згода - взаємостосунок
  • духівниця - заповіт
  • самодержний - абсолютний
  • настиглий - актуальний
  • добродійність - благодійність
  • обопільність - взаємність
  • причинець - винуватець
  • нестяма - афект
  • на користання - на прокат

Професії:

  • шатник - гардеробник
  • лаштункар - декоратор
  • квиткар - білетник
  • цукерник - кондитер
  • шафар - дворецький
  • денникар - журналіст
  • богомаз - іконописець
  • скарбник - касир
  • м'ясар, різник - м'ясник
  • нотар - нотаріус

Військова термінологія:

  • охотник - волонтер
  • корабельня - суднобудівельний завод
  • автопанцеревий - автобронєвий
  • гарматник - артилерист
  • чота - взвод
  • ваговіз - вантажівка
  • лівар - домкрат
  • люз - зазор
  • кіннотник - кавалерист
  • набійниця - патронаж

 

Читайте РБК-Україна в Google News
поради