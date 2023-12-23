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Несправедливо забытые украинские слова, которые нужно возродить: список от филолога

Какие украинские слова следует возродить (фото: vsiknygy.com.ua)
Автор: Василина Копытко

Украинский язык веками подвергался притеснениям со стороны Российской империи, а затем Советского союза. В результате длительной русификации аутентичные украинские слова просто исчезли из ежедневного употребления. Сейчас их можно встретить только в старых словарях или литературных произведениях, датированных до 30-х годов прошлого века.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео филолога Андрея Шимановского в YouTube.

Какие украинские слова стоит возродить

"Моя сегодняшняя цель - рассказать о несправедливо забытых словах и, возможно, нам с вами удастся частичку из них возродить. В начале ХХ века наш язык отличался от современного образца, потому что в 30-х годах к власти пришел Сталин и началась политика искусственной русификации. В частности через переписку украинских словарей, чтобы приблизить их к русскому языку", - объясняет филолог.

Шимановский делится списком аутентичных украинских слов, изъятых советской властью.

Медицинская терминология

  • "нічниця" - бессонница
  • "котяча трава" - валериана
  • "життєдай" - витамины
  • "іншодія" - аллергия
  • "вугрі" - угревая сыпь
  • "повитуха", "пологарка" - акушер
  • "каланець", "опояска" - бандаж
  • "сулига" - бедро
  • "щепа" - вакцина
  • "бавна", "бавина" - вата
  • "ластовиння", "ряботиння" - веснянки
  • "гоючий" - целебный
  • "передруччя" - запястье
  • "дмучка" - вздутие живота
  • "спадковень", "спадкоодиниця" - ген
  • "жінковик" - гинеколог
  • "навій" - гипноз
  • "харчоприпис" - диета
  • "шкірник" - дерматолог
  • "опірність" - иммунитет
  • "настава", "припис" - инструкция​​

 

Законодательная терминология:

  • "вірчий лист" -  доверенность
  • "обопільна згода" - обоюдное согласие
  • "духівниця" - завещание
  • "самодержний" - абсолютный
  • "настиглий" - актуален
  • "добродійність" - благотворительность
  • "обопільність" - взаимность
  • "причинець" - виновник
  • "нестяма" - аффект
  • "на користання" - на прокат

Профессии:

  • "шатник" - гардеробщик
  • "лаштункар" - декоратор
  • "квиткар" - билетник
  • "цукерник" - кондитер
  • "шафар" - дворецкий
  • "денникар" - журналіст
  • "богомаз" - иконописец
  • "скарбник" - кассир
  • "м'ясар", "різник" - мясник
  • "нотар" - нотаріус

Военная терминология:

  • "охотник" - волонтер
  • "корабельня" - судостроительный завод
  • "автопанцеревий" -  автоброневой
  • "гарматник" - артиллерист
  • "чота" - взвод
  • "ваговіз" - грузовик
  • "лівар" - домкрат
  • "люз" - зазор
  • "кіннотник" - кавалерист
  • "набійниця" - патронаж

 

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