Несправедливо забытые украинские слова, которые нужно возродить: список от филолога
Украинский язык веками подвергался притеснениям со стороны Российской империи, а затем Советского союза. В результате длительной русификации аутентичные украинские слова просто исчезли из ежедневного употребления. Сейчас их можно встретить только в старых словарях или литературных произведениях, датированных до 30-х годов прошлого века.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео филолога Андрея Шимановского в YouTube.
Какие украинские слова стоит возродить
"Моя сегодняшняя цель - рассказать о несправедливо забытых словах и, возможно, нам с вами удастся частичку из них возродить. В начале ХХ века наш язык отличался от современного образца, потому что в 30-х годах к власти пришел Сталин и началась политика искусственной русификации. В частности через переписку украинских словарей, чтобы приблизить их к русскому языку", - объясняет филолог.
Шимановский делится списком аутентичных украинских слов, изъятых советской властью.
Медицинская терминология
- "нічниця" - бессонница
- "котяча трава" - валериана
- "життєдай" - витамины
- "іншодія" - аллергия
- "вугрі" - угревая сыпь
- "повитуха", "пологарка" - акушер
- "каланець", "опояска" - бандаж
- "сулига" - бедро
- "щепа" - вакцина
- "бавна", "бавина" - вата
- "ластовиння", "ряботиння" - веснянки
- "гоючий" - целебный
- "передруччя" - запястье
- "дмучка" - вздутие живота
- "спадковень", "спадкоодиниця" - ген
- "жінковик" - гинеколог
- "навій" - гипноз
- "харчоприпис" - диета
- "шкірник" - дерматолог
- "опірність" - иммунитет
- "настава", "припис" - инструкция
Законодательная терминология:
- "вірчий лист" - доверенность
- "обопільна згода" - обоюдное согласие
- "духівниця" - завещание
- "самодержний" - абсолютный
- "настиглий" - актуален
- "добродійність" - благотворительность
- "обопільність" - взаимность
- "причинець" - виновник
- "нестяма" - аффект
- "на користання" - на прокат
Профессии:
- "шатник" - гардеробщик
- "лаштункар" - декоратор
- "квиткар" - билетник
- "цукерник" - кондитер
- "шафар" - дворецкий
- "денникар" - журналіст
- "богомаз" - иконописец
- "скарбник" - кассир
- "м'ясар", "різник" - мясник
- "нотар" - нотаріус
Военная терминология:
- "охотник" - волонтер
- "корабельня" - судостроительный завод
- "автопанцеревий" - автоброневой
- "гарматник" - артиллерист
- "чота" - взвод
- "ваговіз" - грузовик
- "лівар" - домкрат
- "люз" - зазор
- "кіннотник" - кавалерист
- "набійниця" - патронаж
Раньше мы писали о 7 словаз-кальках из русского, от которых надо очистить свою речь.
Читайте также о том, каких слов украинцы зря избегают в речи, считая их суржиком.