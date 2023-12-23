Несправедливо забытые украинские слова, которые нужно возродить: список от филолога

Украинский язык веками подвергался притеснениям со стороны Российской империи, а затем Советского союза. В результате длительной русификации аутентичные украинские слова просто исчезли из ежедневного употребления. Сейчас их можно встретить только в старых словарях или литературных произведениях, датированных до 30-х годов прошлого века.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео филолога Андрея Шимановского в YouTube .

"Моя сегодняшняя цель - рассказать о несправедливо забытых словах и, возможно, нам с вами удастся частичку из них возродить. В начале ХХ века наш язык отличался от современного образца, потому что в 30-х годах к власти пришел Сталин и началась политика искусственной русификации. В частности через переписку украинских словарей, чтобы приблизить их к русскому языку", - объясняет филолог.

Раньше мы писали о 7 словаз-кальках из русского, от которых надо очистить свою речь.

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