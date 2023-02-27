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Вас несподівано засипле грошима! Три знаки Зодіаку, яким скоро дуже пощастить

Гороскоп на тиждень (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на тиждень розповість про знаки Зодіаку, яким сильно пощастить вже в останні дні лютого та на початку березня. Загалом у фінансовому плані цей період прогнозується не надто сприятливим, однак не для всіх - двом представникам зодіакального кола з грошима таки пощастить.

Про це пише SlovoFraza.

Скорпіон

Астрологи кажуть, що наступний тиждень може принести вам матеріальне покращення, але при цьому потрібно бути гранично уважним та обережним у своїх фінансових рішеннях.

Однак будьте готові до несподіваних витрат і переконайтеся, що ви маєте достатні ресурси, щоб впоратися з ними. Щоб не втратити те, що здобули, уникайте ризикованих інвестицій та переконайтеся, що ви розумієте, на що витрачаєте свої гроші.

Водолій

Цей тиждень може стати для вас періодом фінансових успіхів, тому не бійтеся ризикувати та приймати нові виклики.

Тим не менш, будьте готові, що ви можете зіткнутися з деякими фінансовими труднощами, тому зберігайте свої ресурси і не тринькайте гроші на непотрібні речі. Не виключено, що вам може знадобитися вкласти свої заощадження в нові проекти або інвестиції.

Раніше ми писали про знаки Зодіаку, яких астрологи називають "нестаріючими".

Крім того читайте, чоловіки яких знаків Зодіаку вважаються непридатними до стосунків.

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