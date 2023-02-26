4 знаки Зодіаку, на яких звалиться щастя на початку весни 2023

Гороскоп на тиждень розповість, яким знакам Зодіаку зірки та планети готують приємні сюрпризи з 27 лютого по 5 березня. Астрологи прогнозують, що чотирьох обранців чекає справжня "біла смуга", якою варто неодмінно скористатися.

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Овен

Астрологи кажуть, що увесь тиждень ви відчуватимете сильне бажання діяти і будете надзвичайно продуктивні.

В особистому житті все складатиметься чудово і ви будете сповнені ентузіазму. Не зупиняйтеся, адже це ваш зірковий час.

Стрілець

Упродовж цього тижня події в професійній сфері розвиватимуться дуже сприятливо завдяки вашим ініціативам.

В особистому житті вам доведеться трохи поборотися з конкурентами, але кінець кінцем ви отримаєте переконливу перемогу.

Козеріг

Цього тижня ваша здатність переконувати інших дозволить вам одержати бажане у будь-якій сфері життя.

Ймовірно, вам доведеться витратитися на дітей, але вони вам віддячать. Постарайтеся провести більше часу з родиною, яка дуже потребує вашої уваги.

Водолій

Зірки і планети віщують вам новий напрям діяльності. Цього тижня для досягнення мети вам доведеться докласти чималих зусиль.

Але астрологи переконані, що ви все зможете. Від вас вимагається лише набратися терпіння і діяти.