Несподіваний продукт, який знижує рівень цукру у крові за 15 хвилин: є в кожному магазині
Вчені виявили звичайний продукт, який може знизити рівень цукру у крові всього лише за 15 хвилин. Крім того, у ньому містяться й інші корисні речовини, які важливі для функціонування людського організму. Йдеться про такий горіх як мигдаль.
Про це йдеться на сайті американської Національного центру біотехнологій.
У чому користь мигдалю для людини
Експерти з харчування неодноразово розповідали, що мигдаль майже не містить вуглеводів, натомість має високий вміст білків, жирів і клітковини. До того ж мигдаль щедрий на магній.
Усі ці корисні властивості допомагають людям із діабетом контролювати рівень цукру в крові.
Як мигдаль пов'язаний із діабетом
Вчені проводили відповідне дослідження, де взяли участь 128 людей із цукровим діабетом. Пацієнтів поділили на дві групи, де перші отримували достатню кількість магнію на добу, а другі - дефіцитну.
Рівень магнію вимірювали в плазмі крові та отримали такі результати. У тих людей, які мали дефіцит магнію, рівень цукру у крові був вищим, ніж у тих, хто отримував достатню кількість речовини.
Варто додати, що дефіцит магнію трапляється у майже 38% хворих на діабет другого типу.
Люди без діабету також спостерігають зниження інсулінорезистентності при додаванні в організм магнію. Таким чином можна зробити висновок, що наявність магнію в раціоні допомагає запобігти появі метаболічного синдрому та діабету 2 типу.
Вживати добавки магнію варто й тим, у кого спостерігається надлишкова вага. Цей фактор підкреслює необхідність ранньої оптимізації рівня речовини для запобігання резистентності до інсуліну та згодом діабету 2 типу.
Інші корисні властивості мигдалю
- Цей горіх багатий на антиоксиданти та сповільнює процес старіння організму.
- Мигдаль багатий на вітамін Е, чим захищає клітини від онкології, серцевих захворювань і хвороби Альцгеймера.
- Магній у мигдалі покращує артеріальний тиск у крові.
- Горіх знижує рівень шкідливого холестерину.
- Мигдаль зменшує відчуття голоду та не дає переїсти.
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