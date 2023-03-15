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Несподіваний продукт, який знижує рівень цукру у крові за 15 хвилин: є в кожному магазині

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Середа 15 березня 2023 10:16
Несподіваний продукт, який знижує рівень цукру у крові за 15 хвилин: є в кожному магазині Який продукт знижує рівень цукру за 15 хвилин (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Вчені виявили звичайний продукт, який може знизити рівень цукру у крові всього лише за 15 хвилин. Крім того, у ньому містяться й інші корисні речовини, які важливі для функціонування людського організму. Йдеться про такий горіх як мигдаль.

Про це йдеться на сайті американської Національного центру біотехнологій.

У чому користь мигдалю для людини

Експерти з харчування неодноразово розповідали, що мигдаль майже не містить вуглеводів, натомість має високий вміст білків, жирів і клітковини. До того ж мигдаль щедрий на магній.

Усі ці корисні властивості допомагають людям із діабетом контролювати рівень цукру в крові.

Як мигдаль пов'язаний із діабетом

Вчені проводили відповідне дослідження, де взяли участь 128 людей із цукровим діабетом. Пацієнтів поділили на дві групи, де перші отримували достатню кількість магнію на добу, а другі - дефіцитну.

Рівень магнію вимірювали в плазмі крові та отримали такі результати. У тих людей, які мали дефіцит магнію, рівень цукру у крові був вищим, ніж у тих, хто отримував достатню кількість речовини.

Варто додати, що дефіцит магнію трапляється у майже 38% хворих на діабет другого типу.

Люди без діабету також спостерігають зниження інсулінорезистентності при додаванні в організм магнію. Таким чином можна зробити висновок, що наявність магнію в раціоні допомагає запобігти появі метаболічного синдрому та діабету 2 типу.

Вживати добавки магнію варто й тим, у кого спостерігається надлишкова вага. Цей фактор підкреслює необхідність ранньої оптимізації рівня речовини для запобігання резистентності до інсуліну та згодом діабету 2 типу.

Інші корисні властивості мигдалю

  • Цей горіх багатий на антиоксиданти та сповільнює процес старіння організму.
  • Мигдаль багатий на вітамін Е, чим захищає клітини від онкології, серцевих захворювань і хвороби Альцгеймера.
  • Магній у мигдалі покращує артеріальний тиск у крові.
  • Горіх знижує рівень шкідливого холестерину.
  • Мигдаль зменшує відчуття голоду та не дає переїсти.

Раніше ми розповідали, як отримати безкоштовні ліки проти діабету в Україні.

Читайте також, які ранні симптоми цукрового діабету найчастіше ігнорують, хоча не варто.

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