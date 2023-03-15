ua ru
Ср, 15 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Неожиданный продукт, который снижает уровень сахара в крови за 15 минут: есть в каждом магазине

Новина українською →
Среда 15 марта 2023 10:16
Неожиданный продукт, который снижает уровень сахара в крови за 15 минут: есть в каждом магазине Какой продукт снижает уровень сахара за 15 минут (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Ученые обнаружили обычный продукт, который может снизить уровень сахара в крови всего за 15 минут. Кроме того, в нем содержатся и другие полезные вещества, важные для функционирования человеческого организма. Речь идет о таком орехе как миндаль.

Об этом говорится на сайте американского Национального центра биотехнологий.

В чем польза миндаля для человека

Эксперты по питанию неоднократно рассказывали, что миндаль почти не содержит углеводов, но имеет высокое содержание белков, жиров и клетчатки. К тому же миндаль щедрый на магний.

Все эти полезные свойства помогают людям с диабетом контролировать уровень сахара в крови.

Как миндаль связан с диабетом

Ученые проводили соответствующее исследование, в котором приняли участие 128 человек с сахарным диабетом. Пациентов разделили на две группы, где первые получали достаточное количество магния в сутки, а вторые - дефицитное.

Уровень магния измеряли в плазме крови и получили следующие результаты. У тех людей, которые испытывали дефицит магния, уровень сахара в крови был выше, чем у тех, кто получал достаточное количество вещества.

Следует добавить, что дефицит магния встречается у почти 38% больных диабетом второго типа.

Люди без диабета также наблюдают снижение инсулинорезистентности при добавлении в организм магния. Таким образом можно сделать вывод, что наличие магния в рационе помогает предотвратить появление метаболического синдрома и диабета 2 типа.

Употреблять добавки магния следует и тем, у кого наблюдается избыточный вес. Этот фактор подчеркивает необходимость ранней оптимизации уровня вещества для предотвращения резистентности к инсулину и диабета 2 типа.

Другие полезные свойства миндаля

  • Этот орех богат антиоксидантами и замедляет процесс старения организма.
  • Миндаль богат витамином Е, чем защищает клетки от онкологии, сердечных заболеваний и болезни Альцгеймера.
  • Магний в миндале улучшает артериальное давление в крови.
  • Орех снижает уровень вредного холестерина.
  • Миндаль уменьшает чувство голода и не дает переесть.

Ранее мы рассказывали, как получить бесплатное лекарство против диабета в Украине.

Читайте также, какие ранние симптомы сахарного диабета чаще игнорируют, хотя не стоит.

Читайте РБК-Украина в Google News
хвороби вчені горіхи здоровя