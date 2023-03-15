Неожиданный продукт, который снижает уровень сахара в крови за 15 минут: есть в каждом магазине

Ученые обнаружили обычный продукт, который может снизить уровень сахара в крови всего за 15 минут. Кроме того, в нем содержатся и другие полезные вещества, важные для функционирования человеческого организма. Речь идет о таком орехе как миндаль.

Об этом говорится на сайте американского Национального центра биотехнологий.

В чем польза миндаля для человека

Эксперты по питанию неоднократно рассказывали, что миндаль почти не содержит углеводов, но имеет высокое содержание белков, жиров и клетчатки. К тому же миндаль щедрый на магний.

Все эти полезные свойства помогают людям с диабетом контролировать уровень сахара в крови.

Как миндаль связан с диабетом

Ученые проводили соответствующее исследование, в котором приняли участие 128 человек с сахарным диабетом. Пациентов разделили на две группы, где первые получали достаточное количество магния в сутки, а вторые - дефицитное.

Уровень магния измеряли в плазме крови и получили следующие результаты. У тех людей, которые испытывали дефицит магния, уровень сахара в крови был выше, чем у тех, кто получал достаточное количество вещества.

Следует добавить, что дефицит магния встречается у почти 38% больных диабетом второго типа.

Люди без диабета также наблюдают снижение инсулинорезистентности при добавлении в организм магния. Таким образом можно сделать вывод, что наличие магния в рационе помогает предотвратить появление метаболического синдрома и диабета 2 типа.

Употреблять добавки магния следует и тем, у кого наблюдается избыточный вес. Этот фактор подчеркивает необходимость ранней оптимизации уровня вещества для предотвращения резистентности к инсулину и диабета 2 типа.

Другие полезные свойства миндаля