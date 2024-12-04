Несподівані новинки: топ-6 смартфонів, які варто чекати на початку 2025 року

Samsung Galaxy S25

Флагманська лінійка Samsung Galaxy S25, ймовірно, вийде вже через кілька місяців. Ранні витікання вказують, що модель S25 Ultra слідуватиме тренду на плоскі бічні грані та закруглені кути, що зробить її ближче за дизайном до звичайної S25. Також очікуються зменшені рамки екрану та використання процесора Snapdragon 8 Elite у всіх моделях незалежно від регіону.

Можна припустити, що Samsung наголосить на можливостях Galaxy AI під час презентації. Не варто забувати і про фірмові OLED-дисплеї, насичений функціонал на базі Android та відповідну флагманському рівню ціні. Однак швидкість зарядки, судячи з витоків, навряд чи покращиться. Також невідомо, чи з'явиться новий набір камер на задній панелі пристроїв.

Samsung Galaxy (фото: Stuff TV)

Apple iPhone SE4

Найдоступніша модель iPhone, мабуть, перейме дизайн iPhone 14 з плоскими гранями і 6,1-дюймовим OLED-екраном, що значно оновить її зовнішній вигляд. Це серйозна зміна порівняно з поточною моделлю, яка оснащена старомодним Touch ID та компактним 4,7-дюймовим екраном.

Однак Dynamic Island, швидше за все, не з'явиться, як і кнопка Action. Натомість очікується традиційний виріз для камери (notch) та звичний перемикач режимів. Підключення через USB-C стане стандартом, оскільки європейське законодавство забороняє продаж пристроїв із Lightning-роз'ємом. З огляду на всі нововведення, підвищення ціни видається можливим.

Наступний iPhone SE, ймовірно, буде представлений у березні 2025 року, оскільки Apple зазвичай випускає нові моделі SE саме навесні.

Apple iPhone (фото: Stuff TV)

Google Pixel 9a

Google нещодавно оновила основну лінійку Pixel, представивши компактну версію Pro та Pixel Fold. За чутками, на цьому покоління Pixel 9 може завершитися, а доступніша версія 9a не вийде. Однак деякі витоки стверджують протилежне.

Якщо Pixel 9a таки з'явиться, очікується, що його ціна буде близько 500 доларів. Смартфон, ймовірно, запропонує спрощені версії функцій Pixel 9, таких як штучний інтелект Gemini, покращені камери та свіжий дизайн, адаптований до більш бюджетного сегменту.

Google Pixel (фото: Stuff TV)

Xiaomi 15 series

Серія Xiaomi 15, оснащена найновішим процесором Snapdragon 8 Elite, впевнено заявила про себе. За першими повідомленнями з Китаю, смартфони виправдали очікування: знижено енергоспоживання, підвищено продуктивність, прискорено обробку AI-завдань, а ігровий досвід став ще якіснішим.

Модель Xiaomi 15 з компактним 6,36-дюймовим екраном отримала акумулятор ємністю 5 400 мА/год, а старша модель Xiaomi 15 Pro з 6,73-дюймовим дисплеєм - 6 100 мА/год. Це значне покращення порівняно з попереднім поколінням, і такі показники перевершують акумулятори більшості західних флагманів.

Обидві моделі дотримуються сучасних тенденцій: плоскі грані та закруглені кути. На задній панелі розташована потрійна камера з роздільною здатністю 50 Мп. Версія Pro відрізняється 5-кратним зумом та можливістю макрозйомки, що може стати серйозною причиною для апгрейду.

Поки невідомо, чи Xiaomi розробляє сфокусовану на фотографії модель Xiaomi 15 Ultra. Враховуючи успіх Xiaomi 14 Ultra, який став одним із найкращих камерофонів 2024 року, шанувальники бренду сподіваються, що продовження не змусить себе чекати.

Xiaomi 15 та Xiaomi 15 Pro, ймовірно, надійдуть на міжнародний ринок на початку 2025 року, можливо, у рамках виставки Mobile World Congress у березні.

Xiaomi (фото: Stuff TV)

OnePlus 13

Наступний "вбивця флагманів" від OnePlus продається в Китаї вже місяць і, найімовірніше, буде представлений в інших країнах найближчими тижнями. Однак не чекайте, що він надійде у продаж до початку 2025 року.

Що стосується характеристик, то пристрій оснащений процесором Snapdragon 8 Elite, 6,82-дюймовим плоским AMOLED-екраном, величезною батареєю на 6 000 мА/год з провідною зарядкою потужністю 100 Вт і бездротовою зарядкою на 50 Вт, ступенем захисту IP69 і ультразвуковим сканером відбитків пальців під екраном. Вражаючий слайдер для повідомлень повертається, а також зберігається партнерство з Hasselblad для потрійної задньої камери.

Всі три камери оснащені датчиками на 50 МП, при цьому телеоб'єктив пропонує 3-кратний оптичний зум, а фронтальна камера підтримує роздільну здатність до 32 МП.

OnePlus (фото: Stuff TV)

Honor Magic 7

Ще один ранній смартфон на Snapdragon 8 Elite принаймні для Китаю. Серія Honor Magic 7 була там представлена у звичайній та Pro версіях, але на інші ринки, швидше за все, надійде лише одна версія, ймовірно, у березні 2025 року, під час Mobile World Congress.

Як і завжди, Pro-версія орієнтована на фотографії: основна камера з датчиком на 50 МП оснащена об'єктивом зі змінною діафрагмою, телеоб'єктив має приголомшливу роздільну здатність 200 МП, а технологія Honor Eagle Eye допомагає робити чіткі знімки об'єктів, що швидко рухаються. Існує безліч режимів зйомки з підтримкою ШІ та безліч інших функцій ШІ на пристрої.

Батарея ємністю 5 850 мА/год досить скромна за сучасними китайськими стандартами, але зарядка потужністю 100 Вт через провід і 80 Вт бездротова зарядка забезпечать швидке поповнення енергії.

Екран діагоналлю 6,8 дюйма має легкі вигини по всіх чотирьох сторонах, що йде врозріз з поточними трендами, де домінують повністю плоскі дисплеї, але решта дизайну дотримується тенденції з плоскою металевою рамкою, що є значною зміною для Honor після кількох поколінь смартфонів із закругленими краями.

Honor Magic (фото: Stuff TV)