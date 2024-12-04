Неожиданные новинки: топ-6 смартфонов, которые стоит ждать в начале 2025 года

Samsung Galaxy S25

Флагманская линейка Samsung Galaxy S25, вероятно, выйдет уже через несколько месяцев. Ранние утечки указывают, что модель S25 Ultra будет следовать тренду на плоские боковые грани и закругленные углы, что сделает ее ближе по дизайну к обычной S25. Также ожидаются уменьшенные рамки экрана и использование процессора Snapdragon 8 Elite во всех моделях вне зависимости от региона.

Можно предположить, что Samsung сделает акцент на возможностях Galaxy AI во время презентации. Не стоит забывать и о фирменных OLED-дисплеях, насыщенном функционале на базе Android и соответствующей флагманскому уровню цене. Однако скорость зарядки, судя по утечкам, вряд ли улучшится. Остается также неизвестным, появится ли новый набор камер на задней панели устройств.

Samsung Galaxy (фото: Stuff TV)

Apple iPhone SE4

Самая доступная модель iPhone, по всей видимости, переймет дизайн iPhone 14 с плоскими гранями и 6,1-дюймовым OLED-экраном, что значительно обновит ее внешний вид. Это серьезное изменение по сравнению с текущей моделью, которая оснащена старомодным Touch ID и компактным 4,7-дюймовым экраном.

Однако Dynamic Island, скорее всего, не появится, как и кнопка Action. Вместо этого ожидается традиционный вырез для камеры (notch) и привычный переключатель режимов. Подключение через USB-C станет стандартом, так как европейское законодательство запрещает продажу устройств с Lightning-разъемом. Учитывая все новшества, повышение цены кажется вероятным.

Следующий iPhone SE, вероятно, будет представлен в марте 2025 года, так как Apple обычно выпускает новые модели SE именно весной.

Apple iPhone (фото: Stuff TV)

Google Pixel 9a

Google недавно обновила основную линейку Pixel, представив компактную версию Pro и Pixel Fold. По слухам, на этом поколение Pixel 9 может завершиться, а более доступная версия 9a не выйдет. Однако некоторые утечки утверждают обратное.

Если Pixel 9a все-таки появится, ожидается, что его цена будет в районе 500 долларов. Смартфон, вероятно, предложит упрощенные версии функций Pixel 9, таких как искусственный интеллект Gemini, улучшенные камеры и свежий дизайн, адаптированный для более бюджетного сегмента.

Google Pixel (фото: Stuff TV)

Xiaomi 15 series

Серия Xiaomi 15, оснащенная новейшим процессором Snapdragon 8 Elite, уверенно заявила о себе. По первым сообщениям из Китая, смартфоны оправдали ожидания: снижено энергопотребление, повышена производительность, ускорена обработка AI-задач, а игровой опыт стал еще качественнее.

Модель Xiaomi 15 с компактным 6,36-дюймовым экраном получила аккумулятор ёмкостью 5 400 мА/ч, а старшая модель Xiaomi 15 Pro с 6,73-дюймовым дисплеем - 6 100 мА/ч. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущим поколением, и такие показатели превосходят аккумуляторы большинства западных флагманов.

Обе модели придерживаются современных тенденций: плоские грани и скругленные углы. На задней панели расположена тройная камера с разрешением 50 Мп. Версия Pro отличается 5-кратным зумом и возможностью макросъемки, что может стать серьезной причиной для апгрейда.

Пока неизвестно, разрабатывает ли Xiaomi сфокусированную на фотографии модель Xiaomi 15 Ultra. Учитывая успех Xiaomi 14 Ultra, который стал одним из лучших камерофонов 2024 года, поклонники бренда надеются, что продолжение не заставит себя ждать.

Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, вероятно, поступят на международный рынок в начале 2025 года, возможно, в рамках выставки Mobile World Congress в марте.

Xiaomi (фото: Stuff TV)

OnePlus 13

Следующий "убийца флагманов" от OnePlus продается в Китае уже месяц и, скорее всего, будет представлен в других странах в ближайшие недели. Однако не ожидайте, что он поступит в продажу до начала 2025 года.

Что касается характеристик, то устройство оснащено процессором Snapdragon 8 Elite, 6,82-дюймовым плоским AMOLED-экраном, огромной батареей на 6 000 мА/ч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной зарядкой на 50 Вт, степенью защиты IP69 и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном. Впечатляющий слайдер для уведомлений возвращается, а также сохраняется партнерство с Hasselblad для тройной задней камеры.

Все три камеры теперь оснащены датчиками на 50 МП, при этом телеобъектив предлагает 3-кратный оптический зум, а фронтальная камера поддерживает разрешение до 32 МП.

OnePlus (фото: Stuff TV)

Honor Magic 7

Еще один ранний смартфон на Snapdragon 8 Elite, по крайней мере, для Китая. Серия Honor Magic 7 была там представлена в обычной и Pro версиях, но на другие рынки, скорее всего, поступит только одна версия, вероятно, в марте 2025 года, во время Mobile World Congress.

Как и всегда, Pro-версия ориентирована на фотографии: основная камера с датчиком на 50 МП оснащена объективом с переменной диафрагмой, телеобъектив имеет потрясающее разрешение 200 МП, а технология Honor Eagle Eye помогает делать четкие снимки быстро движущихся объектов. Есть множество режимов съемки с поддержкой ИИ и множество других функций ИИ на устройстве.

Батарея емкостью 5 850 мА/ч довольно скромна по современным китайским стандартам, но зарядка мощностью 100 Вт через провод и 80 Вт беспроводная зарядка обеспечат быстрое пополнение энергии.

Экран диагональю 6,8 дюйма имеет легкие изгибы по всем четырем сторонам, что идет вразрез с текущими трендами, где доминируют полностью плоские дисплеи, но остальная часть дизайна придерживается тенденции с плоской металлической рамкой, что является значительным изменением для Honor после нескольких поколений смартфонов с закругленными краями.

Honor Magic (фото: Stuff TV)