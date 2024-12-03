Як зміняться смартфони через 50 років: п'ять неймовірних ідей (фото)

Смартфони пройшли довгий шлях з моменту своєї появи, і ми навряд чи можемо уявити, які дивовижні технології будуть доступні через 50 років.

Про п'ять неймовірних ідей, які можуть стати реальністю протягом найближчих десятиліть, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на незалежне онлайн-видання Android Authority , що представляє світ Android та технологій.

Управління думками

Раніше основним способом взаємодії з телефоном було фізичне клавіатурне введення, яке згодом було замінено сенсорними екранами, які ми використовуємо сьогодні. З такими сервісами, як Google Assistant і Gemini Live, ми можемо взаємодіяти з нашими пристроями, просто використовуючи голос.

Наступним кроком, можливо, в еволюції буде керування думками. Ця технологія дозволить вам виконувати ті самі завдання, які можна зробити за допомогою торкання або голосу, а також за допомогою думок. Ви зможете відкрити будь-який додаток, відтворити конкретне відео на якомусь футуристичному YouTube і навіть редагувати зображення, використовуючи думки.

Використання смартфонів за допомогою управління думками буде значно швидшим. Вам більше не потрібно буде шукати застосунок або тягнути палець до верху екрана, щоб натиснути на нього. Ви зможете виконати будь-яке завдання миттєво.

Ми ще дуже далекі від того, щоб це стало реальністю, але прогрес уже є. Вчені з MIT продемонстрували пристрій під назвою AlterEgo, який дозволяє користувачам спілкуватися з машинами лише за допомогою думок. Проект, який був запущений ще у 2018 році, розвивається вже кілька років, і потрібен час, щоб це вийшло на ринок - якщо це взагалі станеться.

Більш нещодавній приклад надійшов із Каліфорнійського університету, де вчені працюють над перекладом думок у слова за допомогою інтерфейсу “мозок-комп'ютер” та машинного навчання. Думки жінки були озвучені аватаром її власним голосом, що є воістину неймовірним.

Хоча ідея керування смартфоном за допомогою думок зараз здається шаленою, це цілком може стати реальністю у майбутньому. Однак, щоб ми досягли цієї точки, потрібен час.

Бездротова зарядка

Давайте визнаємо: термін служби батареї середній смартфон залишає бажати кращого. Навіть якщо у вас є флагманський телефон, наприклад Galaxy S24 Ultra з величезною батареєю на 5 000 мА/год, ви все одно зможете користуватися ним максимум два дні при середньому навантаженні.

Як тільки пристрій розрядиться, вам доведеться або підключити його до зарядки, або покласти на бездротову зарядну станцію - якщо ваш телефон це підтримує.

Але в майбутньому все може змінитись. У 2021 році Motorola представила рішення для зарядки через повітря, яке дозволяє заряджати телефони на відстані до одного метра від передавача. Xiaomi продемонструвала схоже рішення під назвою Mi Air Charge з радіусом дії в кілька метрів. Однак обидва пристрої ще не були випущені в комерційне звернення.

Уявіть собі майбутнє, в якому ці передавачі будуть набагато потужнішими і зможуть заряджати пристрої на великій відстані. Ці передавачі будуть настільки потужними, що рівень заряду вашого смартфона буде досягати 100 відсотків весь час.

Така технологія не буде обмежена лише смартфонами. Вона постійно заряджатиме всі ваші гаджети, від навушників до смарт-годинників. Хто знає, можете через час вона навіть заряджатиме ваш електромобіль.

Хороша новина в тому, що є компанія, яка розробляє щось подібне і називається вона Wi-Charge. Вона робить передавачі, які перетворюють електрику в інфрачервоне випромінювання для заряджання повітряних пристроїв. Випромінювання вважається безпечним, а діапазон дії передавача становить 30 футів або близько дев'яти метрів. Технологія виглядає багатообіцяюче і вже використовується виробником розумних замків у США.

Телефони, що розтягуються

Ми вже бачили безліч складаних телефонів за останні роки, включаючи Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Moto Razr та інші. Але що, якщо замість того, щоб розкладати телефон, як Z Fold 6, ви просто розтягуєте його, як гумку? Все, що потрібно зробити, це потягнути телефон за два кути по діагоналі.

Цей тип дизайну дозволить вам швидко збільшити розмір пристрою під час перегляду відео та зменшити його, щоб він помістився в кишеню.

Звичайно, буде межа того, як сильно можна розтягнути пристрій. Якщо ця межа становитиме 50 відсотків від початкового розміру телефону, це означало б, що екран із діагоналлю 6 дюймів можна буде розтягнути до 9 дюймів.

Роботи в області дисплеїв, що розтягуються, вже ведуться, але до появи таких телефонів ще далеко. Samsung працює над цією технологією з 2017 року і нещодавно представила свою останню версію мікродисплея, що розтягується, на основі LED, який може розтягнутися на 25 відсотків. LG зробила крок уперед із власним дисплеєм, який здатний розтягуватися на 50 відсотків.

Звичайно, щоб створити телефон, що повністю розтягується, більшість компонентів також повинні бути такими, що розтягуються, а не тільки екран. Роботи в цій галузі також ведуться, і інженерні дослідники з університету Мічігану розробили перший інтегрований мікрочіп, що розтягується, ще в 2017 році.

Хоча з того часу ми не чули багато новин про цей проект, дослідники зі Стенфордського університету нещодавно розробили матеріали, які можуть бути використані для створення інтегрованих схем, що розтягуються. Ці схеми можуть бути в п'ять разів меншими і працювати в 1000 разів швидше, ніж їх ранні аналоги.

Крім того, що дисплеї, що розтягуються, дозволять змінювати розмір телефонів, вони також додадуть нову грань в такі речі, як ігри і перегляд відео.

Як може виглядати смартфон, що розтягується (фото: Android Authority)

Зміна кольору

Уявіть телефон із повністю прозорою задньою панеллю, виконаною з матеріалу, що нагадує скло, який повністю поглинає світло. Всередині пристрою розташовуватимуться один або кілька світлодіодів, колір яких можна буде змінювати в налаштуваннях телефону (або, можливо, за допомогою вашого розуму).

Ця технологія дозволить вам змінювати кольори за власним бажанням. Також функція може мати режим, який автоматично змінюватиме колір кожен день. За допомогою кількох світлодіодів, розташованих усередині пристрою, можна буде створювати градієнтні кольори.

Роботи в цій галузі вже ведуться, хоч до реалізації таких пристроїв ще далеко. У 2020 році OnePlus анонсувала телефон 8T Concept, у якого є задня панель, що змінює колір. Вона використовує технологію, яку компанія називає "Електронний колір, матеріал та оздоблення" (Electronic Color, Material and Finish, ECMF), що дозволяє змінювати колір задньої панелі залежно від деяких умов.

Компанія vivo також представила свій телефон зі змінним кольором у 2020 році.

Варто зазначити, що жоден із цих продуктів поки не надійшов у продаж.

Смартфони в майбутньому зможуть самі змінювати кольори (фото: Android Authority)

OLED та E-ink в одному пристрої

Дисплеї OLED відмінно підходять для перегляду відео та ігор, але вони не є найзручнішими для читання. Дисплеї E-ink, такі як в електронних книгах Kindle від Amazon, краще підходять для читання.

З дисплеями OLED читати практично неможливо. Звичайно, вони мають функції нічного режиму, можуть фільтрувати синє світло і навіть переводити екран в монохром. Але навіть при включенні цих функцій екрани OLED все одно не можуть зрівнятися з E-ink за комфортом для читання.

Смартфони майбутнього можуть поєднувати технології OLED та E-ink в одному дисплеї, що ймовірно призведе до зникнення спеціалізованих електронних книг. З простим тапом в налаштуваннях ви зможете перетворити OLED-дисплей на екран E-ink для читання книг, статей та різних документів, не відчуваючи дискомфорту від яскравого світла, що світиться прямо у ваше обличчя.

Дисплей E-ink також є значно менш енергоємним, що може призвести до збільшення часу роботи від батареї. Нові моделі підтримують колір, як, наприклад, останній Kindle.

На жаль, зараз це неможливо. Apple мала схожу ідею ще в 2011 році, коли компанія подала патент на гібридний дисплей E-ink/OLED, але досі ми не бачили цієї технології на ринку. На сьогоднішній день існують телефони з обома технологіями дисплеїв, але вони не поєднують їх в один.

OLED та E-ink дисплеї (фото: Android Authority)