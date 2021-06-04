Несмелое потепление и дожди: синоптик дала прогноз на первые выходные лета

Погода в Украине на выходных 5 и 6 июня порадует людей теплом, но вместе с этим будут лить дожди. Температура воздуха поднимется до +20 градусов.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила синоптик Наталка Диденко.

Осадки в стране обусловит циклон, который уже пришел к нам с Приазовья.

"5 июня циклон, который сдвинулся с Приазовья за ​​наши пределы, все равно пошлет дожди в восточные области Украины, в близлежащие центральные, юго-восток. В околокарпатских областях атмосферный фронт с запада повлечет дожди, в горах - умеренные дожди. Туристы, примите это во внимание!" - предупредила синоптик.

Диденко отметила, что на Волыни, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, в большинстве северных областей, в Винницкой и значительной части Черкасской областей, в Одесской и Николаевской существенные осадки не прогнозируются.

В воскресенье, 6 июня дожди будут идти практически по всей территории Украины. К ним присоединятся и грозы.

"6 июня рассчитывайте на периодические дожди практически повсеместно в Украине. Местами к дождям присоединится гроза и шквал. Температура воздуха в течение субботы-воскресенья обещает быть комфортной, в дневные часы от +18 до +23 градусов", - сообщила Диденко.

В Киеве и окрестностях вероятность дождя 5 июня незначительная, а вот 6 июня она уже больше.

"Если собираетесь за город на оба дня - от дождя возьмите что-то обязательно. В столице на выходных будет приятно и тепло, максимальная температура воздуха 5-6 июня будет до +20 градусов", - предупредила эксперт.