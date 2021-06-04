Несміливе потепління і дощі: синоптик дала прогноз на перші вихідні літа

Погода в Україні на вихідних 5 і 6 червня порадує людей теплом, але разом з цим будуть лити дощі. Температура повітря підніметься до + 20 градусів.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила синоптик Наталка Діденко.

Опади в країні зумовить циклон, який вже прийшов до нас з Приазов'я.

"5 червня циклон, який зрушився з Приазов'я за наші межі, все одно пошле дощі в східні області України, в довколишні центральні, південний схід. У навколокарпатських областях атмосферний фронт із заходу спричинить дощі, в горах - помірні дощі. Туристи, візьміть це до уваги!"- попередила синоптик.

Діденко зазначила, що на Волині, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, у більшості північних областей, у Вінницькій та значній частині Черкаської областей, в Одеській та Миколаївській суттєві опади не прогнозуються.

У неділю, 6 червня дощі йтимуть практично по всій території України. До них приєднаються і грози.

"6 червня розраховуйте на періодичні дощі практично повсюдно в Україні. Місцями до дощів приєднається гроза і шквал. Температура повітря протягом суботи-неділі обіцяє бути комфортною, в денні години від +18 до +23 градусів", - повідомила Діденко.

У Києві та околицях ймовірність дощу 5 червня незначна, а ось 6 червня вона вже більше.

"Якщо збираєтеся за місто на обидва дні - від дощу візьміть щось обов'язково. У столиці на вихідних буде приємно і тепло, Максимальна температура повітря 5-6 червня буде до + 20 градусів", - попередила експерт.