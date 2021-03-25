Несли на руках 2 км: під Харковом "швидка" не могла доїхати до пацієнта

В Харківській області лікарі швидкої допомоги не могли доїхати на виклик до пацієнта. Чоловіка з приватного двору два кілометри рятувальники несли на ношах.

Про це розповіли в сюжеті ТСН.

В одному з сіл в Харківській області медики поспішали на виклик до 57-річного чоловіка з підозрою на інсульт. Швидка допомога не могла проїхати до будинку через суцільну багнюку на дорозі.

На допомогу викликали бійців ДСНС. Четверо рятувальників пішки попрямували до будинку хворого. Його до медиків довелося нести на ношах. Рятувальники подолали шлях у два кілометри.

Про те, як зараз почувається пацієнт, не повідомляється.

Під Харковом машина "швидкої" не могла доїхати до села через багнюку