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Несли на руках 2 км: під Харковом "швидка" не могла доїхати до пацієнта

Новость на русском → Четвер 25 березня 2021 10:11
Несли на руках 2 км: під Харковом "швидка" не могла доїхати до пацієнта Фото: під Харковом медики не могли потрапити до пацієнта (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Харківській області лікарі швидкої допомоги не могли доїхати на виклик до пацієнта. Чоловіка з приватного двору два кілометри рятувальники несли на ношах.

Про це розповіли в сюжеті ТСН.

В одному з сіл в Харківській області медики поспішали на виклик до 57-річного чоловіка з підозрою на інсульт. Швидка допомога не могла проїхати до будинку через суцільну багнюку на дорозі.

На допомогу викликали бійців ДСНС. Четверо рятувальників пішки попрямували до будинку хворого. Його до медиків довелося нести на ношах. Рятувальники подолали шлях у два кілометри.

Про те, як зараз почувається пацієнт, не повідомляється.

Під Харковом машина "швидкої" не могла доїхати до села через багнюку

Як ми писали раніше, у Львові медики влаштували акцію протесту і перекрили дорогу.

Також ми повідомляли, що у Харкові лікар ледве стояла на ногах під час прийому пацієнта. Очевидцям вдалося зафіксувати на відео стан горе-медика лікарні невідкладної медичної допомоги №4.

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