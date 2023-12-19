"Нещасні люди". TAYANNA відповіла хейтерам, які критикували її за дует із Брежнєвою

TAYANNA відповіла хейтерам

За словами Тетяни Решетняк, це вона була ініціаторкою дуету з колишньою дружиною продюсера і композитора Костянтина Меладзе.

"Є люди, які багато говорять, і є люди, які багато роблять. Моя ідея була заспівати разом. Я написала їй і кажу: "Я придумала проєкт, хочу українські пісні співати". А вона каже: "Класно! Давай!". І вона обрала цю пісню "Вишиванка", - поділилася TAYANNA.

Також вона сказала, якою була її реакція на хейт українців, які, м’яко кажучи, були не у захваті такої колаборації.

"Від хейту ніхто не застрахований. Слухати серце - ось моя позиція. Людина, яка пише негативний коментар, - це просто нещасна людина, і все. Тому що коли людина щаслива, вона не буде бажати комусь поганого. Її фокус уваги й акценти будуть на іншому, а не на негативі", - пояснила знаменитість.

Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення РФ Віра Брежнєва проживала і будувала кар’єру в РФ.

А у 2019 році в одному зі своїх інтерв’ю вона заявила, що ніколи не була українською співачкою.

"Я українською співачкою не була. Сама Україна мене не сприймала. Щоб вважатися українською співачкою, треба, щоб у тебе була пісня українською мовою. У мене їх немає. Коли я прийшла у "ВІА Гру", мій перший концерт був у Санкт-Петербурзі", - говорила артистка.

Власне, за ці слова значна частина прихильників досі не можуть її пробачити.