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"Нещасні люди". TAYANNA відповіла хейтерам, які критикували її за дует із Брежнєвою

TAYANNA і Віра Брежнєва (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка TAYANNA відповіла хейтерам, які розкритикували її через вихід пісні "Вишиванка" у дуеті з виконавицею Вірою Брежнєвою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на розмову артистки з ресторатором Євгеном Клопотенком під час запису нового епізоду його авторського шоу "Пекельні борошна".

TAYANNA відповіла хейтерам

За словами Тетяни Решетняк, це вона була ініціаторкою дуету з колишньою дружиною продюсера і композитора Костянтина Меладзе.

"Є люди, які багато говорять, і є люди, які багато роблять. Моя ідея була заспівати разом. Я написала їй і кажу: "Я придумала проєкт, хочу українські пісні співати". А вона каже: "Класно! Давай!". І вона обрала цю пісню "Вишиванка", - поділилася TAYANNA.

 

Також вона сказала, якою була її реакція на хейт українців, які, м’яко кажучи, були не у захваті такої колаборації.

"Від хейту ніхто не застрахований. Слухати серце - ось моя позиція. Людина, яка пише негативний коментар, - це просто нещасна людина, і все. Тому що коли людина щаслива, вона не буде бажати комусь поганого. Її фокус уваги й акценти будуть на іншому, а не на негативі", - пояснила знаменитість.

 

Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення РФ Віра Брежнєва проживала і будувала кар’єру в РФ.

А у 2019 році в одному зі своїх інтерв’ю вона заявила, що ніколи не була українською співачкою.

"Я українською співачкою не була. Сама Україна мене не сприймала. Щоб вважатися українською співачкою, треба, щоб у тебе була пісня українською мовою. У мене їх немає. Коли я прийшла у "ВІА Гру", мій перший концерт був у Санкт-Петербурзі", - говорила артистка.

Власне, за ці слова значна частина прихильників досі не можуть її пробачити.

Раніше Квіткова вперше прокоментувала рішення суду щодо ДТП, в якій її визнали винною.

Також Анатоліч пояснив, чому погодився провести івент скандальної Алхім.

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