"Несчастные люди". TAYANNA ответила хейтерам, которые критиковали ее за дуэт с Брежневой

TAYANNA ответила хейтерам

По словам Татьяны Решетняк, это она была инициатором дуэта с бывшей женой продюсера и композитора Константина Меладзе.

"Есть люди, которые много говорят, и есть люди, которые много делают. Моя идея была спеть вместе. Я написала ей и говорю: "Я придумала проект, хочу украинские песни петь". А она говорит: "Классно! Давай!". И она выбрала эту песню "Вишиванка", - поделилась TAYANNA.

Также она сказала, какой была ее реакция на хейт украинцев, которые, мягко говоря, были не в восторге от такой коллаборации.

"От хейта никто не застрахован. Слушать сердце - вот моя позиция. Человек, который пишет негативный комментарий, - это просто несчастный человек, и все. Потому что когда человек счастлив, он не будет желать кому-то плохого. Его фокус внимания и акценты будут на другом, а не на негативе", - пояснила знаменитость.

Напомним, что до полномасштабного вторжения РФ Вера Брежнева проживала и строила карьеру в РФ.

А в 2019 году в одном из своих интервью она заявила, что никогда не являлась украинской певицей.

"Я украинской певицей не была. Сама Украина меня не воспринимала. Чтобы считаться украинской певицей, надо, чтобы у тебя была песня на украинском языке. У меня их нет. Когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге ", - говорила артистка.

Собственно, за эти слова значительная часть поклонников до сих пор не могут ее простить.