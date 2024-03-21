"Нещасна мучениця": як Соня Морозюк змінила імідж після розставання з Гринкевичем

Соня Морозюк вперше за довгий час вирішила погодитись на інтерв’ю та показала свій новий імідж, після того, як розійшлась з Гринкевичем.
Про те, що саме змінилось у зовнішності Соні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю художниці Дмитру Гордону.
Художниця обстригла своє довге волосся та поставила брекети, певно, таким чином дівчина вирішила позбутися старого та почати нове життя у новому образі.
Щоправда, стрижка у Морозюк нова, а ось історії з минулого не відпускають дівчину. Скандальний розрив з екс-наречним Романом Гринкевичем поставив на репутації Соні дуже велику пляму, яку, на жаль, стрижкою не змити.
Теперішній імідж художниці дуже дивує, адже вона уникала медійної уваги понад два місяці, а тепер має ніби нову зовнішність.
Соня Морозюк змінила зачіску (Скриншот)
Нагадаємо, що авторка "Мазні", мала досить довге русяве волосся, яке полюбляла крутити або ж просто залишала рівним. А тепер дівчина має дуже коротку стрижку, яка ледь сягає шиї та нагадує піксі.
Ця зачіска дозволяє Соні виглядати зовсім по-іншому, оскільки з її образу зникла жіночність та шарм. Тож, якщо довжину вона відчайдушно прибрала, то колір волосся екс-кохана Гринкевича змінювати не стала.
До нового образу Морозюк додалися ще й брекети, яких раніше на зубах Соні помітно не було. Можливо це для повноти нового іміджу, а можливо дівчина просто дочекалась відповідного часу для такої процедури.
Соня Морозюк з брекетами (Скриншот)
У коментарях під цим інтерв’ю образ Морозюк пишуть, що вона наче “Нещасна мучениця”, але найбільшу увагу приділяють саме сказаним словам, які не викликають довіри.
Раніше ми писали, що Морозюк розказала про перше знайомство з Гринкевичем та його родиною.
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