RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Несчастная мученица": как Соня Морозюк сменила имидж после расставания с Гринкевичем

Соня Морозюк (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)
Автор: Юлия Любченко

Соня Морозюк впервые за долгое время решила согласиться на интервью и показала свой новый имидж после того, как разошлась с Гринкевичем.

О том, что именно изменилось во внешности Сони, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью художнице Дмитрию Гордону.

Как Соня Морозюк сменила имидж после расставания с женихом

Художница остригла свои длинные волосы и поставила брекеты, вероятно, таким образом девушка решила избавиться от старика и начать новую жизнь в новом образе.

Правда, стрижка у Морозюка новая, а вот истории из прошлого не отпускают девушку. Скандальный разрыв с экс-судебным Романом Гринкевичем поставил на репутации Сони очень большое пятно, которое, к сожалению, стрижкой не смыть.

Нынешний имидж художницы очень удивляет, ведь она избегала медийного внимания более двух месяцев, а теперь имеет практически новую внешность.

Соня Морозюк сменила прическу (Скриншот)

Напомним, что автор "Мазни", имела довольно длинные русые волосы, которые любила крутить или просто оставляла ровными. А теперь у девушки очень короткая стрижка, которая едва достигает шеи и напоминает пикси.

Эта прическа позволяет Соне выглядеть совсем по-другому, поскольку на ее образе исчезла женственность и шарм. Так что, если длину она отчаянно убрала, то цвет волос экс-возлюбленная Гринкевича менять не стала.

К новому образу Морозюка добавились еще и брекеты, которых раньше на зубах Сони заметно не было. Возможно это для полноты нового имиджа, а возможно, девушка просто дождалась соответствующего времени для такой процедуры.

Соня Морозюк с брекетами (Скриншот)

В комментариях под этим интервью образ Морозюк пишут, что она виглядит как "Несчастная мученица", но наибольшее внимание уделяют именно сказанным словам, которые не вызывают доверия. 

 

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗвёздыИнтервью