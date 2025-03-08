"Нещасливий шлюб": астролог розкрила секрети Комарова й Кучеренко

"Почнемо з Олександри. В її космограмі присутня "Печатка нещастя", яка трактується як аспект затьмареної свідомості та спокуси. Він наділяє людину егоїзмом, скупістю, життям, сповненим перешкодами та труднощами. Людина може замикатися в собі, втрачати здатність радіти", - розповіла Соловйова.

"Така конфігурація викликає недовіру, підозрілість, розчарування, відчай, нетовариськість. Один раз приблизно на сім років в неї можуть виникати кризові ситуації. Також це - одна з вказівок або на шлюб за розрахунком, або на нещасливий шлюб. Ще в Олександри є вказівки на дисгармонію в коханні", - додала вона.

Водночас в Кучеренко, за словами астролога, є "Печатка щастя", яка пом’якшує дію "Печатки нещастя", завдяки чому жінка здатна відчувати повноту життя, оптимізму, натхнення, приплив сил та отримувати розширення соціальних можливостей.



Кучеренко та Комаров (скріншот)

Крім того, це слугує вказівкою на матеріальний добробут, успіхи у професійній діяльності, для жінки є також показником чудових якостей господині, дружини та матері. Сама по собі вона людина низької конфліктності.

"Що стосується Дмитра, то в нього також низький рівень конфліктності. І у взаємовідносинах між ними також конфліктність мінімальна, некритична, взагалі без питань, які не можна вирішити. Однак в них різні світогляди, життєві принципи, плани на майбутнє, між ними немає глибокого психологічного зв’язку", - вважає експерт.

"Але вони здатні турбуватися один про одного, в них гарна сумісність на сексуальному рівні, вони повністю розкривали себе у цих стосунках за гендерним принципом: вона - як жінка, він - як чоловік. З точки зору збитків або зиску ці стосунки для обох індиферентні: вони обидва нічого не втрачали, але й не набували ніяких серйозних статків від цих відносин", - також розповіла вона.

Важливо, додала Соловйова, що Дмитро давав своїй дружині як "Печатку щастя", так і "Печатку нещастя". Тому Олександра завдяки йому відчувала повноту життя, радості, оптимізму, натхнення, приплив сил та отримувала шанс для розширення соціальних можливостей.

"Водночас в неї могли виникати відчуття надмірного контролю, холодності, обмежень, їй могло здаватися, що її чоловік хоче дистанціюватися від неї, відторгає її, вона могла відчувати неповагу чи зневагу до себе. Крім того, у неї може з’являтись відчуття дискомфорту, недовіри та навіть принизливості свого становища. Також вона якимось чином могла залежати від Дмитра", - вважає астролог.

"Ця конфігурація - одна з вказівок на можливе припинення тісного спілкування та розрив відносин. Зазвичай першим йде той, хто дає "Печатку нещастя". У цьому випадку - це Комаров", - резюмувала вона.

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