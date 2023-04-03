Несерйозні стосунки виглядають саме так: 5 чітких ознак

Чому важливо визначити статус стосунків

Люди, які перебувають у несерйозних стосунках, зазнають складнощі при відповідях на запитання: "Хто я для партнера?", "Чи зустрічається він (вона) з кимось, крім мене?", "Що нас чекає в майбутньому?" і так далі.

Такі стосунки застрягають на одному з перших етапів знайомства і можуть тривати місяцями й навіть роками, хоча обидва партнери не розуміють, куди вони ведуть. Партнери при цьому переживають складні почуття, серед яких є сором, вина, тривога, страх, досада та розчарування.

З'ясувати статус стосунків необхідно, якщо ви відчуваєте, що партнер застряг на одній точці. Якщо у ваших стосунках є складнощі, то їх потрібно вирішити й в цьому допоможе довірливе спілкування.

Часто буває так, що партнерам разом добре, але цього недостатньо для побудови глибшого зв'язку. І чим раніше ви це зможете з'ясувати, тим швидше ви зможете рухатися далі – разом чи окремо.

5 ознак того, що стосунки несерйозні

Ви довго обмірковуєте повідомлення. Віртуальне спілкування часом викликає більший стрес, ніж особисте. Зустрічаючи особливу людину, ми намагаємося створити ідеальні умови, щоб стати ближче один до одного.

Якщо стосунки пройшли етап перших побачень, а ви продовжуєте уважно перечитувати листування, просите поради у друзів або довго роздумуєте, перш ніж надіслати повідомлення – це однозначно привід для занепокоєння. Спілкування з близькими не повинно викликати напруження та стрес.

Варто розібратися, де криється проблема і припинити надавати повідомленням таке важливе значення. Можливо, ви намагаєтеся продемонструвати дотепність або боїтеся написати те, що відлякає людину.

Якщо ваш партнер може розлучитися з вами через невдале повідомлення, він готовий піти від вас у будь-якому випадку, але пізніше. Для розвитку стосунків ви повинні почуватися комфортно з людиною і не зациклюватися на кожному слові.

Ви ділитеся чимось відвертим, а потім перепрошуєте. Ви посварилися з родичем чи отримали відмову на співбесіді й перший порив – розповісти про все близькій людині. Поділившись переживаннями, ви відчуваєте почуття провини й починаєте думати, що повелися нестримно. А потім хочете просити вибачення перед партнером за виплеск емоцій.

Можливо, ви боїтеся відчути вразливість. А можливо, є й серйозніша причина, чому вам незручно відкриватися перед партнером. І цілком імовірно, річ у тому, що ви не дуже довіряєте цій людині.

У будь-якому випадку постарайтеся чесно відповісти самому собі на це запитання. Розберіться, чому вам так складно поділитися прикростями та смутками – це дозволить ясніше побачити ситуацію та визначити, що ж робити далі.

Ви не відчуваєте кордони. Серйозні стосунки передбачають відповідальність. У несерйозних ви або не знаєте, чи є у вас взагалі якась відповідальність один перед одним, або ви не розумієте, наскільки далеко і глибоко вона тягнеться. З цього виникають сумніви та страхи щодо майбутнього стосунків. Складно щось планувати, коли ви не розумієте, що робити з теперішнім.

Чи можна вам із кимось фліртувати? Чи варто видалити додаток для знайомств? Чи випити каву із симпатичним колегою по роботі? У заплутаних стосунках такі прості питання стають дуже складними.

Оптимальний варіант – запитати у партнера безпосередньо. Це звучить страшно, але реальність, у якій ви не знаєте відповіді на ці питання, зазвичай лякає не менше. Саме межі формують стосунки, і ви маєте право знати, що насправді відбувається у вашому житті.

Ви не знаєте, що для партнера важливо у житті. За кілька тижнів або місяців стосунків ви напевно дізналися багато важливих речей - знак Зодіаку, улюблену страву, імена улюблених спортсменів чи музикантів і навіть вивчили його розпорядок дня. Але ви не знаєте про його життєві цілі та цінності. Це чітка ознака несерйозності ваших стосунків: ви знаєте подробиці повсякденного життя, але у глибини душі вас не пускають.

Якщо ви намагалися ставити відкриті питання, але глибока розмова так і не відбулася, розберіться чому. Щасливі стосунки бувають різних видів, але вміння ефективно та конструктивно спілкуватися – запорука успіху у будь-яких з них.

Ви боїтеся обговорювати стосунки. Питання "куди ведуть наші стосунки?" лякає практично всіх. Зрозуміло, що обговорювати цю тему на перших побаченнях ще зарано. Але одна річ, коли ви боїтеся поставити запитання рано і зовсім інше, коли ви розумієте, що питати вже пізно. І відчуваєте, що розмова може стати катастрофою.

Людина, яка не готова взяти на себе відповідальність, не захоче обговорювати подібні теми - і вашої провини в цьому немає. Ви гідні щасливих відкритих стосунків, тому – не бійтеся ставити запитання. Якщо партнер хоче побудувати спільне майбутнє, він разом з вами працюватиме над стосунками. Правильну людину не доведеться змушувати.