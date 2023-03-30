Як пережити розрив із коханою людиною: 5 важливих кроків

У перші дні ми відчуваємо шок та спустошеність, а потім починаємо мучити себе питаннями про те, що зробили не так, чому не помітили тріщину та холод, чому зникли почуття.

Від розриву чи розлучення не застрахований абсолютно ніхто. Деколи партнери повідомляють про те, що йдуть, навіть після 20 спільних років життя. І будь-який розрив – це неймовірно боляче.

Які п'ять кроків потрібно після розриву зробити обов'язково, щоб перервати хворобливе ходіння по колу та поглянути на ситуацію з іншого боку, розповіла психолог Джил Вебер.

Крок 1. Розлучення - це частина життєвого досвіду

Якби життя людини складалося виключно зі щасливих моментів, то вона не змогла б досягти багато чого. Подумайте, стали б ви тим, ким зараз є, якби ваше життя складалося лише з приємного та радісного.

Зараз це питання може звучати жорстоко, і вам неймовірно боляче, важко і ви думаєте, що цей біль не залишить вас. Але з часом почуття втрати ви зможете подолати, і потім – ви усвідомите, що зуміли емоційно вистояти та стати впевненішими у собі.

Якщо на вашому шляху з'являться інші життєві труднощі та втрати – ви будете до них психологічно готові.

Крок 2. Кінець стосунків – це не ваша поразка

Психологи стверджують, що люди, які ставляться до успіхів та поразок у коханні як до підтвердження своєї цінності та значущості, набагато важче відновлюються після розриву стосунків.

Пам'ятайте – ви незалежна, самодостатня людина. Ви не стаєте гіршими або кращими залежно від того, з чиєї ініціативи закінчилися стосунки. Розрив б'є по вашій самооцінці, але насправді він не може на неї впливати.

Поставтеся до розриву не як до події, яка вас характеризує, а як до процесу, який дозволить вам багато чого навчитися. Вам зараз боляче, але через деякий час ви зможете чіткіше подивитися на те, що сталося.

Це дозволить вам у майбутньому вступити у нові стосунки із важливим психологічним досвідом. Ви станете чіткіше і глибше розуміти, що вам важливо та дорого в новому партнері, а що – неприйнятно.

Крок 3. Зосередьтеся на внутрішньому русі

Стандартна порада при розриві - потрібно зробити собі добре, щось змінити в собі. Тому чоловіки починають шукати ризиковані розваги, а жінки змінюють зачіску. Справді, похід до косметолога, нова сукня, стрибок із парашутом – все це справді піднімає настрій.

Але дуже важливою є програма внутрішніх перетворень і яких саме - вирішувати тільки вам. Можливо, ви захочете розширити коло спілкування, розвинути якісь навички, зайнятися хобі. Найкраще зараз – налагодити діалог із самим собою. Щоб при зустрічі з новою любов'ю мати можливість віддавати та приймати, зберігаючи при цьому внутрішню свободу.

Крок 4. Не бійтеся переоцінки

Подумайте, чи не часто ви йшли на поступки та компроміси, які вас обмежували. Можливо ваш партнер завдавав вам болю ще до вашого розставання? І ви це дозволяли. Настав час замислитися та розставити свої пріоритети. Ваша переоцінка може торкнутися як романтичних стосунків, так й дружби з іншими людьми.

Крок 5. Поверніться до своїх інтересів

Швидше за все, період перед розставанням був не найлегшим. І напевно ви встигли відкласти убік свої захоплення та інтереси, спілкування з іншими людьми.

Настав час відновити спілкування, розпочати або продовжити заняття, які вас приваблюють, відновити контакти з друзями.