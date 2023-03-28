Ці непомітні дрібниці у поведінці руйнують стосунки: так ви показуєте свою неповагу

Люди не помічають, як часто вони закочують очі під час бесіди або реагують уїдливими та насмішкуватими словами. І, здавалося б, що такого в цій реакції? Насправді така поведінка показує нашу неповагу до співрозмовника. А це – найважливіший провісник розриву.

Які наші жести та поведінка видають справжнє ставлення до людини без слів, розповів психотерапевт та професор психології Джон Готтман.

Справа - у поданні інформації

Проблема не в тому, що ви кажете, а в тому, як ви це робите. Повірте, ваш партнер відчуває ваше зневажливе ставлення через те, як ви смієтеся, верзікаєте, закочуєте очі, важко зітхаєте і навіть лихословите. І він відчуває, що у вашій поведінці прозирає неповага - це підриває стосунки, довіру один до одного.

Фраза "Мені байдуже!"

Зазвичай така фраза служить сигналом для вашого партнера про те, що вам не цікаво, ви не хочете слухати й в принципі – вам справді байдуже, що відбувається. Ваш партнер розуміє, що все, про що ви говорили – для вас значення не має. І це останнє, що йому хотілося б усвідомлювати.

Демонстрація байдужості, навіть у жестах і виразі обличчя, швидко призводить до завершення стосунків.

Сарказм та злі жарти

В'їдливий тон, реакція з сарказмом, злі жарти - все це знецінює партнера і часом звучить неймовірно прикро. Особливо ті жарти, що стосуються зовнішності, статевих відмінностей.

Якщо ж у вас є звичка говорити, що партнер перебільшує або надто гостро реагує, то це означає, що його почуття вам просто не важливі.

Життя у минулому

Одна з найбільш глобальних помилок багатьох пар. Більшість партнерів починають виявляти неповагу один до одного, коли у них накопичується безліч дрібних претензій один до одного. Щоб уникнути взаємної зневаги, необхідно весь час залишатися в сьогоденні й одразу ділитися своїми почуттями з партнером.

Нагадувати партнерові про помилку, яку він зробив п'ять років тому - явна ознака зневаги та веде лише до погіршення стосунків.

Слідкуйте за своєю поведінкою

Якщо ви помітили, що часто відмахуєтесь або виявляєте сарказм, посміхаєтеся у відповідь на слова партнера – це сигнал того, що у стосунках є проблеми. Знайдіть можливість відпочити один від одного, особливо якщо ситуація розжарюється.

Як варіант - спробуйте зосередити увагу на позитивних моментах вашого життя, на тому, що вам подобається одне в одному.

Спробуйте зрозуміти, що така зневага і як вона виглядає. Якщо ви зловили себе на такій поведінці, то вам потрібно з'ясувати, що не так у ваших стосунках.

А для початку - коли вам знову захочеться щось принизливе чи прикре сказати, або зробити, то глибоко зітхніть і спокійно скажіть собі: "стоп".

Демонстрація неповаги - це така погана звичка, як гризти нігті. І якщо ваші почуття до партнера справді вже згасли – це не привід карати його зневажливою поведінкою.