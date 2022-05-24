Нервный тик у ребенка: как во время войны уберечь детскую психику

Нервные тики считаются одним из самых частых проявлений неврологических нарушений, которое проявляется у детей посредством резких, неконтролируемых движений или звуков.

Чаще тики появляются у детей в возрасте от 2 до 17 лет, средний возраст составляет 6-7 лет.

Какие бывают тиковые расстройства

Выделяют проходящие (транзитные) и хронические тики, а самое серьезное тиковое расстройство называется синдром Туретта, при котором физические и звуковые тики возникают одновременно. Оно фиксируется в одном случае на 1 тысячу как у мальчиков, так и у девочек.

Транзитные тиковые расстройства также включает в себя оба типа тиков, однако они довольно часто встречаются отдельно друг от друга. Может проявляться проворными или голосовыми тиками с полным исчезновением симптомов заболевания в течение года.

Хроническое моторное тиковое расстройство без вокального компонента обычно длится более года. Хронические вокальные тики в изолированном виде встречаются редко.

Причины тиковых расстройств

Среди возможных причин тиковых расстройств выделяют: психоэмоциональное возбуждение, нарушения питания, "тик первого сентября", наследственная склонность. Первые два фактора сейчас в условиях войны значительно повышают риски для маленьких украинцев возникновения таких расстройств.

Как помочь ребенку в случае нервных тиков

Среди действенных способов оказания помощи при нервных тиках выделяют такие:

Отвлечение ребенка . Очень действенный способ временно устранить нервный тик - найти ему интересное занятие (игра, рисование, мультик и прочее). Такой метод создает в мозгу ребенка зону активности, заглушающую патологические импульсы, поступающие из экстрапирамидной зоны, и нервный тик исчезает. Данный эффект временный, и после прекращения "отвлекающего" занятия нервный тик восстановится.

. Очень действенный способ временно устранить нервный тик - найти ему интересное занятие (игра, рисование, мультик и прочее). Такой метод создает в мозгу ребенка зону активности, заглушающую патологические импульсы, поступающие из экстрапирамидной зоны, и нервный тик исчезает. Данный эффект временный, и после прекращения "отвлекающего" занятия нервный тик восстановится. Быстрое устранение нервного тика век . Умеренно нажимайте пальцем в области надбровной дуги и удерживайте в течение 10 секунд. С такой же силой надавить в области внутреннего и наружного угла глаза, удерживая в течение 10 секунд. Затем сильно зажать оба глаза на 3-5 секунд. При этом нужно максимально напрячь веки. Эту последовательность действий следует повторить 3 раза с интервалом в минуту. Выполнение таких приемов может снизить выраженность нервного тыка, однако этот эффект временный от нескольких минут до нескольких часов.

. Умеренно нажимайте пальцем в области надбровной дуги и удерживайте в течение 10 секунд. С такой же силой надавить в области внутреннего и наружного угла глаза, удерживая в течение 10 секунд. Затем сильно зажать оба глаза на 3-5 секунд. При этом нужно максимально напрячь веки. Эту последовательность действий следует повторить 3 раза с интервалом в минуту. Выполнение таких приемов может снизить выраженность нервного тыка, однако этот эффект временный от нескольких минут до нескольких часов. Психологическая коррекция - действенный метод терапии при простых моторных тиках. Психолог прежде всего должен объяснить родителям важность в лечении ребенка благоприятного окружения в семье, защиты от воздействия провокативных факторов и конфликтных ситуаций.

- действенный метод терапии при простых моторных тиках. Психолог прежде всего должен объяснить родителям важность в лечении ребенка благоприятного окружения в семье, защиты от воздействия провокативных факторов и конфликтных ситуаций. Сочетание когнитивной поведенческой терапии (КПТ) и медикаментозного лечения может стать действенным методом в ситуациях, когда тики оказывают влияние на работу или обучение. Ребенку нужно научиться контролировать и управлять своими эмоциями в сложных психологических обстоятельствах, поскольку стресс может усугубить или участить тики.

"Медикаментозное лечение тиков следует начинать, когда все предыдущие методы не дали положительного результата. Препараты назначаются детским врачом-неврологом или детским врачом-психиатром в зависимости от клинической картины и данных дополнительного обследования. Продолжительность медикаментозной терапии после исчезновения тиков составляет 6 месяцев, затем можно медленно снижать дозу препарата вплоть до полной отмены", - рассказали в Минздраве.