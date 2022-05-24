Нервный тик у ребенка: как во время войны уберечь детскую психику

Сложный период из-за полномасштабной войны РФ против нашей страны отражается на жизни каждого в Украине. Особенно на детях, чья нервная система еще не сформирована окончательно. Последствиями стрессов могут быть проявления нервных тиков, заикания, депрессии и тревожных состояний.
Как родителям уберечь психику детей на фоне продолжающихся боевых действий, объяснили в министерстве здравоохранения Украины.
Нервные тики считаются одним из самых частых проявлений неврологических нарушений, которое проявляется у детей посредством резких, неконтролируемых движений или звуков.
Чаще тики появляются у детей в возрасте от 2 до 17 лет, средний возраст составляет 6-7 лет.
Выделяют проходящие (транзитные) и хронические тики, а самое серьезное тиковое расстройство называется синдром Туретта, при котором физические и звуковые тики возникают одновременно. Оно фиксируется в одном случае на 1 тысячу как у мальчиков, так и у девочек.
Среди возможных причин тиковых расстройств выделяют: психоэмоциональное возбуждение, нарушения питания, "тик первого сентября", наследственная склонность. Первые два фактора сейчас в условиях войны значительно повышают риски для маленьких украинцев возникновения таких расстройств.
Среди действенных способов оказания помощи при нервных тиках выделяют такие:
"Медикаментозное лечение тиков следует начинать, когда все предыдущие методы не дали положительного результата. Препараты назначаются детским врачом-неврологом или детским врачом-психиатром в зависимости от клинической картины и данных дополнительного обследования. Продолжительность медикаментозной терапии после исчезновения тиков составляет 6 месяцев, затем можно медленно снижать дозу препарата вплоть до полной отмены", - рассказали в Минздраве.
Напомним, ранее медики дали важные советы, как управлять эмоциями и поддерживать детей во время войны.
А также рассказывали о том, как успокоить ребенка, которому снятся кошмары из-за войны.