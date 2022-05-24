Нервовий тик у дитини: як під час війни вберегти дитячу психіку

Нервові тики вважаються одним з найчастіших проявів неврологічних порушень, що проявляється у дітей у вигляді різких, неконтрольованих рухів або звуків.

Найчастіше тики з'являються у дітей у віці від 2 до 17 років, середній вік становить 6-7 років.

Які бувають тикові розлади

Виділяють минущі (транзитні) і хронічні тики, а найсерйозніше тиковий розлад називається синдром Туретта, при якому фізичні та звукові тики виникають одночасно. Воно фіксується в одному випадку на 1 тисячу як у хлопчиків, так і у дівчаток.

Транзитні тикові розлади також містить в собі обидва типи тиків, однак вони досить часто зустрічаються окремо один від одного. Може проявлятися моторними або голосовими тиками з повним зникненням симптомів захворювання протягом року.

Хронічний моторний тиковий розлад без вокального компонента зазвичай триває понад рік. Хронічні вокальні тики в ізольованому вигляді зустрічаються рідко.

Причини тикових розладів

Серед можливих причин тикових розладів виділяють: психоемоційне збудження, порушення харчування, "тик першого вересня", спадкова схильність. Перші два фактори зараз в умовах війни значно підвищують ризики для маленьких українців виникнення таких розладів.

Як допомогти дитині в разі нервових тиків

Серед дієвих способів надання допомоги при нервових тиках виділяють такі:

Відволікання дитини . Дуже дієвий спосіб тимчасово усунути нервовий тик - знайти йому цікаве заняття (гра, малювання, мультик та інше). Такий метод створює в мозку дитини зону активності, яка заглушає патологічні імпульси, що надходять з екстрапірамідної зони, і нервовий тик зникає. Даний ефект є тимчасовим, і після припинення "відволікаючого" заняття нервовий тик відновиться.

. Дуже дієвий спосіб тимчасово усунути нервовий тик - знайти йому цікаве заняття (гра, малювання, мультик та інше). Такий метод створює в мозку дитини зону активності, яка заглушає патологічні імпульси, що надходять з екстрапірамідної зони, і нервовий тик зникає. Даний ефект є тимчасовим, і після припинення "відволікаючого" заняття нервовий тик відновиться. Швидке усунення нервового тику повік . Помірно натискайте пальцем в області надбрівної дуги й утримуйте протягом 10 секунд. З такою ж силою надавити в області внутрішнього і зовнішнього кута ока, утримуючи протягом 10 секунд. Потім сильно заплющити обидва ока на 3-5 секунд. Під час цього потрібно максимально напружити повіки. Цю послідовність дій слід повторити 3 рази з інтервалом у хвилину. Виконання таких прийомів може знизити вираженість нервового тику, однак цей ефект тимчасовий - від декількох хвилин до декількох годин.

. Помірно натискайте пальцем в області надбрівної дуги й утримуйте протягом 10 секунд. З такою ж силою надавити в області внутрішнього і зовнішнього кута ока, утримуючи протягом 10 секунд. Потім сильно заплющити обидва ока на 3-5 секунд. Під час цього потрібно максимально напружити повіки. Цю послідовність дій слід повторити 3 рази з інтервалом у хвилину. Виконання таких прийомів може знизити вираженість нервового тику, однак цей ефект тимчасовий - від декількох хвилин до декількох годин. Психологічна корекція - дієвий метод терапії при простих моторних тиках. Психолог перш за все має пояснити батькам важливість в лікуванні дитини сприятливого оточення в сім'ї, захисту від впливу провокативних факторів і конфліктних ситуацій.

- дієвий метод терапії при простих моторних тиках. Психолог перш за все має пояснити батькам важливість в лікуванні дитини сприятливого оточення в сім'ї, захисту від впливу провокативних факторів і конфліктних ситуацій. Поєднання когнітивної поведінкової терапії (КПТ) і медикаментозного лікування може стати дієвим методом в ситуаціях, коли тики впливають на роботу або навчання. Дитині потрібно навчитися контролювати та управляти своїми емоціями в складних психологічних обставинах, оскільки стрес може погіршити або почастішати тики.

"Медикаментозне лікування тиків слід починати, коли усі попередні методи не дали жодного позитивного результату. Препарати призначаються дитячим лікарем-неврологом або дитячим лікарем-психіатром залежно від клінічної картини і даних додаткового обстеження. Тривалість медикаментозної терапії після зникнення тиків становить 6 місяців, потім можна повільно зменшувати дозу препарату аж до повного скасування", - розповіли в МОЗ.