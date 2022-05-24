Нервовий тик у дитини: як під час війни вберегти дитячу психіку

Складний період через повномасштабну війну РФ проти нашої країни відбивається на житті кожного в Україні. Особливо на дітях, чия нервова система ще не сформована остаточно. Наслідками стресів можуть бути прояви нервових тиків, заїкання, депресії та тривожних станів.
Як батькам уберегти психіку дітей на фоні триваючих бойових дій, пояснили у міністерстві охорони здоров'я України.
Нервові тики вважаються одним з найчастіших проявів неврологічних порушень, що проявляється у дітей у вигляді різких, неконтрольованих рухів або звуків.
Найчастіше тики з'являються у дітей у віці від 2 до 17 років, середній вік становить 6-7 років.
Виділяють минущі (транзитні) і хронічні тики, а найсерйозніше тиковий розлад називається синдром Туретта, при якому фізичні та звукові тики виникають одночасно. Воно фіксується в одному випадку на 1 тисячу як у хлопчиків, так і у дівчаток.
Серед можливих причин тикових розладів виділяють: психоемоційне збудження, порушення харчування, "тик першого вересня", спадкова схильність. Перші два фактори зараз в умовах війни значно підвищують ризики для маленьких українців виникнення таких розладів.
Серед дієвих способів надання допомоги при нервових тиках виділяють такі:
"Медикаментозне лікування тиків слід починати, коли усі попередні методи не дали жодного позитивного результату. Препарати призначаються дитячим лікарем-неврологом або дитячим лікарем-психіатром залежно від клінічної картини і даних додаткового обстеження. Тривалість медикаментозної терапії після зникнення тиків становить 6 місяців, потім можна повільно зменшувати дозу препарату аж до повного скасування", - розповіли в МОЗ.
Нагадаємо, раніше медики дали важливі поради, як керувати емоціями та підтримувати дітей під час війни.
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