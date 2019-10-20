На нервах, а не в любви: Ани Лорак уличили во лжи

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники прослеживают в песнях Ани Лорак грусть по прошлому

Ани Лорак, которая во всех своих песнях пытается показать, что в ее жизни произошел новый этап, не внушает фанатам доверия. Поклонники считают, что исполнительница все еще переживает за прошлое и никак не может его отпустить. Подобные предположения высказывают комментаторы в соцсети Instagram под новым фото исполнительницы.

Ани Лорак разместила два снимка. Один - цветной, другой - черно-белый. В своем посте артистка напоминает, что дала интервью одному из росСМИ.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники неоднозначно отреагировали на публикацию Ани Лорак, некоторые отметили, что исполнительница явно скрывает свое настоящее состояние и пытается показывать только положительные моменты из своей жизни:

С увеличением губ неминуемо меняются пропорции лица. В данном случае, идеально красивое от природы лицо, на мой взгляд, потеряло свою привлекательность.

И даже таким изменяют, меня это удивляет.

Прочитала, и поняла, что вы еще на нервах, а не в любви... И пытаетесь внушить всем поклонникам и прочей аудитории, а также себе, что у вас новый этап жизни... В новом альбоме также прослеживаются нотки грусти, хоть и тексты песен только и повторяют слова любви...

Почему у такой красивой певицы, такой старомодный имиджмейкер?

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)