ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На нервах, а не в любові: Ані Лорак викрили у брехні

STYLERПерсони    20.10.2019 - 12:31
На нервах, а не в любові: Ані Лорак викрили у брехні
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники простежують у піснях Ані Лорак смуток за минулим

Ані Лорак, яка у всіх своїх піснях намагається показати, що в її житті стався новий етап, не вселяє фанатам довіри. Шанувальники вважають, що виконавиця все ще переживає за минуле і ніяк не може його відпустити. Подібні припущення висловлюють коментатори у соцмережі Instagram під новим фото виконавиці.

Ані Лорак розмістила два знімки. Один кольоровий, інший - чорно-білий. У своєму пості артистка нагадує, що дала інтерв'ю одному з росЗМІ.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники неоднозначно відреагували на публікацію Ані Лорак, деякі зазначили, що виконавиця явно приховує свій справжній стан і намагається показувати тільки позитивні моменти зі свого життя:

  • Із збільшенням губ неминуче змінюються пропорції обличчя. В даному випадку, ідеально красиве від природи обличчя, на мій погляд, втратило свою привабливість.
  • І навіть таким змінюють, мене це дивує.
  • Прочитала і зрозуміла, що ви ще на нервах, а не в любові... І намагаєтеся вселити всім шанувальникам та іншій аудиторії, а також собі, що у вас новий етап життя... У новому альбомі також простежуються нотки смутку, хоч і тексти пісень тільки й повторюють слова любові...
  • Чому у такої красивої співачки, такий старомодний іміджмейкер?

На нервах, а не в любові: Ані Лорак викрили у брехні

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Зовсім спотворила себе: Ані Лорак жорстко рознесли за знімок для глянцю "Ніщо не віщувало": Ані Лорак вперше розповіла про роман з молодим продюсером
Новини України Ані Лорак
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся