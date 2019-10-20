На нервах, а не в любові: Ані Лорак викрили у брехні

Шанувальники простежують у піснях Ані Лорак смуток за минулим
Ані Лорак, яка у всіх своїх піснях намагається показати, що в її житті стався новий етап, не вселяє фанатам довіри. Шанувальники вважають, що виконавиця все ще переживає за минуле і ніяк не може його відпустити. Подібні припущення висловлюють коментатори у соцмережі Instagram під новим фото виконавиці.
Ані Лорак розмістила два знімки. Один кольоровий, інший - чорно-білий. У своєму пості артистка нагадує, що дала інтерв'ю одному з росЗМІ.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Шанувальники неоднозначно відреагували на публікацію Ані Лорак, деякі зазначили, що виконавиця явно приховує свій справжній стан і намагається показувати тільки позитивні моменти зі свого життя:
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)