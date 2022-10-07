Нереально смачно! Рецепт "битих огірків" від учасника МайстерШеф

Биті огірки – це проста та смачна закуска, яка нікого не залишить байдужим. Ця страва відноситься до китайської кухні, а приготувати її вдома не складе вам труднощів. Результат порадує, адже виходить не гірше, ніж у ресторані.

Вам знадобляться

Соєвий соус 375 грамів

Рисовий оцет 250 грамів

Кунжутна олія 80 грамів

Часник 80 грамів

Кінза 70 грамів

Цукор 100 грамів

Огірки 1000 грамів

Покроковий рецепт приготування

Помийте огірки та видаліть від них "попки". Потім розріжте по діагоналі та покладіть у пластиковий пакет. Потім візьміть молоточок і відбийте добре в пакеті.

Приготуйте соус. У миску засипте цукор, соєвий соус, рисовий оцет, перемішайте. Потім додайте кунжутну олію.

Наріжте часник, перець чилі та кінзу і додайте в соус. Помістіть у нього відбиті огірки. Страва має настоятися у холодильнику 7-8 годин. Смачного!