Нереально смачно! Рецепт "битих огірків" від учасника МайстерШеф

Биті огірки – це проста та смачна закуска, яка нікого не залишить байдужим. Ця страва відноситься до китайської кухні, а приготувати її вдома не складе вам труднощів. Результат порадує, адже виходить не гірше, ніж у ресторані.
Рецептом поділився відомий кулінар та учасник МайстерШеф Микола Люлько у своєму Instagram.
Помийте огірки та видаліть від них "попки". Потім розріжте по діагоналі та покладіть у пластиковий пакет. Потім візьміть молоточок і відбийте добре в пакеті.
Приготуйте соус. У миску засипте цукор, соєвий соус, рисовий оцет, перемішайте. Потім додайте кунжутну олію.
Наріжте часник, перець чилі та кінзу і додайте в соус. Помістіть у нього відбиті огірки. Страва має настоятися у холодильнику 7-8 годин. Смачного!
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