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Нереально смачно! Рецепт "битих огірків" від учасника МайстерШеф

Фото: Біті огірки - проста та ідеальна закуска (Скріншот з відео)
Автор: Людмила Жукова

Биті огірки – це проста та смачна закуска, яка нікого не залишить байдужим. Ця страва відноситься до китайської кухні, а приготувати її вдома не складе вам труднощів. Результат порадує, адже виходить не гірше, ніж у ресторані.

Рецептом поділився відомий кулінар та учасник МайстерШеф Микола Люлько у своєму Instagram.

Вам знадобляться

  • Соєвий соус 375 грамів
  • Рисовий оцет 250 грамів
  • Кунжутна олія 80 грамів
  • Часник 80 грамів
  • Кінза 70 грамів
  • Цукор 100 грамів
  • Огірки 1000 грамів

Покроковий рецепт приготування

Помийте огірки та видаліть від них "попки". Потім розріжте по діагоналі та покладіть у пластиковий пакет. Потім візьміть молоточок і відбийте добре в пакеті.

Приготуйте соус. У миску засипте цукор, соєвий соус, рисовий оцет, перемішайте. Потім додайте кунжутну олію.

Наріжте часник, перець чилі та кінзу і додайте в соус. Помістіть у нього відбиті огірки. Страва має настоятися у холодильнику 7-8 годин. Смачного!

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