Нереально вкусно! Рецепт "битых огурцов" от участника МастерШеф

Вам понадобятся

Соевый соус 375 граммов

Рисовый уксус 250 граммов

Кунжутное масло 80 граммов

Чеснок 80 граммов

Кинза 70 граммов

Сахар 100 граммов

Огурцы 1000 граммов

Пошаговый рецепт приготовления

Помойте огурцы и удалите от них "попки". Потом разрежьте по диагонали и положите в пластиковый пакет. Потом возьмите молоточек и отбейте их хорошо в пакете.

Приготовьте соус. В миску засыпьте сахар, соевый соус, рисовый уксус, перемешайте.

Потом добавьте кунжутное масло. Нарежьте чеснок, перец чили и кинзу и добавьте в соус.

Поместите в него отбитые огурцы. Блюдо должно настояться в холодильнике 7-8 часов. Приятного аппетита!