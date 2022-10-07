Нереально вкусно! Рецепт "битых огурцов" от участника МастерШеф

Битые огурцы - это простая и вкусная закуска, которая никого не оставит равнодушным. Это блюдо относится к китайской кухне, а приготовить его дома не составит вам труда. Результат порадует, ведь получается не хуже, чем в ресторане.
Рецептом поделился известный кулинар и участник МастерШеф Николай Люлько в своем Instagram.
Помойте огурцы и удалите от них "попки". Потом разрежьте по диагонали и положите в пластиковый пакет. Потом возьмите молоточек и отбейте их хорошо в пакете.
Приготовьте соус. В миску засыпьте сахар, соевый соус, рисовый уксус, перемешайте.
Потом добавьте кунжутное масло. Нарежьте чеснок, перец чили и кинзу и добавьте в соус.
Поместите в него отбитые огурцы. Блюдо должно настояться в холодильнике 7-8 часов. Приятного аппетита!
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