Неравные условия: в Украине планируют изменить ставку НДС для аграриев

Что хотят изменить?

Отмечается, что законопроект №5425 предлагает восстановить 20% ставки НДС по операциям по поставке сельскохозяйственной продукции согласно УКТ ВЭД: 0102 (крупный рогатый скот, живой); 0103 (свиньи живые), 0104 10 (овцы живые), 0401 (в части цельного молока).

Авторами проекта выступили два депутата от "Слуги народа".

В то же время другие депутаты из этой же партии предложили альтернативный проект - №5425-1. Он предлагает вернуть ставку 20% НДС вообще всему перечню видов сельскохозяйственной продукции, которому была установлена пониженная ставка налогообложения в 14%.

Что стало причиной?

Как отмечают авторы обоих законопроектов, причина такого решения - неравные условия налогообложения для производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции.

Как следствие - риск повышения цен на продукцию, полученную в результате переработки сельскохозяйственного сырья, по операциям по поставке которого будет применяться пониженная ставка НДС.

Нынешнюю ставку могут оставить и расширить

В то же время, законопроект №5425-2 предлагает не только не менять уже установленную ставку 14% для некоторых видов сельскохозяйственной продукции, но и расширить такую сниженную ставку еще на часть продукции.

В частности, для пищевых продуктов, имеющих существенную социальную значимость, по перечню таких продуктов, который устанавливается правительством.