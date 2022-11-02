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Непримхливі кімнатні рослини, які усувають вологість і запобігають появі плісняви

Фото: Які кімнатні рослини захищають від плісняви (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Кімнатні рослини не тільки прикрашають вашу оселю і очищують повітря, а ще можуть впоратися із завданням прибрати зайву вологість і захистити від появи плісняви.

Які саме вазони завести вдома, пише SantePlus.

Хлорофітум

Це найбільш непримхлива кімнатна рослина родом з Південної Америки. Хлорофітум, який вирощується в кімнатних умовах, має кілька переваг.

Він очищає навколишнє повітря та видаляє такі забруднювачі, як формальдегід і бензол. Крім цього хлорофітум добре поглинає вологу з повітря, що запобігає появі цвілі.

Фото: Хлорофітум (wikipedia)

Спатифілум, або жіноче щастя

Спатифілум, кажуть, притягує в дім жіноче щастя, а також є дуже простим у догляді.

Завдяки своєму розлогому листю квітка вбирає вологу, що циркулює в повітрі, і таким чином допомагає запобігти розвитку цвілі та грибка в будинку.

Фото: Спатифілум (wikipedia)

Папороть, або нефролепіс

Зелена кімнатна рослина з декоративним листям, яку цінують за її очисну дію. Вона допомагає поглинати леткі органічні сполуки, такі як ксилол і формальдегід, що виділяються фарбою, клеєм або меблями.

Крім того, така папороть є тропічною рослиною і дуже ефективно вбирає вологу. Регулюючи гігрометрію будинку, нефролепіс позбавить вас від цвілі, яка розвивається у вологих місцях.

Фото: Нефролепіс (rastenievod)

Тілландсія

Тілландсія є швидкозростаючою багаторічною квітучою рослиною. Ця красуня має особливість харчуватися вологістю навколишнього повітря. Її листя допомагає вловлювати воду в повітрі, і таким чином знижує рівень вологості в будинку, щоб уникнути появи цвілі.

Щоб ваша рослина простояла довго, тримайте її в світлому місці, уникаючи прямих сонячних променів.

Фото: Тілландсія (rastenievod)

Також читайте про маленький секрет для суперросту кімнатних рослин.

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