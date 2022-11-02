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Простые комнатные растения, устраняющие влажность и защищающие от плесени

Фото: Какие комнатные растения защищают от плесени (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Комнатные растения не только украшают ваш дом и очищают воздух, а еще могут справиться с задачей убрать лишнюю влажность и защитить от появления плесени.

Какие именно вазоны завести дома, пишет SantePlus.

Хлорофитум

Это самое неприхотливое комнатное растение родом из Южной Америки. Хлорофитум, выращиваемый в комнатных условиях, имеет несколько преимуществ.

Он очищает окружающий воздух и удаляет такие загрязнители как формальдегид и бензол. Кроме этого хлорофитум хорошо поглощает влагу из воздуха, что предотвращает появление плесени.

Фото: Хлорофитум (wikipedia)

Спатифиллум, или женское счастье

Спатифиллум, говорят, притягивает в дом женское счастье, а также очень прост в уходе.

Благодаря своим раскидистым листьям цветок впитывает влагу, циркулирующую в воздухе, и таким образом помогает предотвратить развитие плесени и грибка в доме.

Фото: Спатифиллум (wikipedia)

Папоротник, или нефролепис

Зеленое комнатное растение с декоративными листьями, которое ценят за его очистительное действие. Оно помогает поглощать летучие органические соединения, такие как ксилол и формальдегид, выделяемые краской, клеем или мебелью.

Кроме того, такой папоротник является тропическим растением и очень эффективно впитывает влагу. Регулируя гигрометрию дома, нефролепис избавит вас от плесени, развивающейся во влажных местах.

Фото: Нефролепис (rastenievod)

Тилландсия

Тилландсия является быстрорастущим многолетним цветущим растением. Эта красотка имеет особенность питаться влажностью окружающего воздуха. Ее листья помогают улавливать воду в воздухе, и таким образом снижают уровень влажности в доме, чтобы избежать появления плесени.

Чтобы ваше растение простояло долго, держите его в светлом месте, избегая прямых солнечных лучей.

Фото: Тиландсия (rastenievod)

Также читайте о маленьком секрете для супер роста комнатных растений.

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комнатные растения