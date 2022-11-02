Простые комнатные растения, устраняющие влажность и защищающие от плесени

Комнатные растения не только украшают ваш дом и очищают воздух, а еще могут справиться с задачей убрать лишнюю влажность и защитить от появления плесени.
Какие именно вазоны завести дома, пишет SantePlus.
Это самое неприхотливое комнатное растение родом из Южной Америки. Хлорофитум, выращиваемый в комнатных условиях, имеет несколько преимуществ.
Он очищает окружающий воздух и удаляет такие загрязнители как формальдегид и бензол. Кроме этого хлорофитум хорошо поглощает влагу из воздуха, что предотвращает появление плесени.
Фото: Хлорофитум (wikipedia)
Спатифиллум, говорят, притягивает в дом женское счастье, а также очень прост в уходе.
Благодаря своим раскидистым листьям цветок впитывает влагу, циркулирующую в воздухе, и таким образом помогает предотвратить развитие плесени и грибка в доме.
Фото: Спатифиллум (wikipedia)
Зеленое комнатное растение с декоративными листьями, которое ценят за его очистительное действие. Оно помогает поглощать летучие органические соединения, такие как ксилол и формальдегид, выделяемые краской, клеем или мебелью.
Кроме того, такой папоротник является тропическим растением и очень эффективно впитывает влагу. Регулируя гигрометрию дома, нефролепис избавит вас от плесени, развивающейся во влажных местах.
Фото: Нефролепис (rastenievod)
Тилландсия является быстрорастущим многолетним цветущим растением. Эта красотка имеет особенность питаться влажностью окружающего воздуха. Ее листья помогают улавливать воду в воздухе, и таким образом снижают уровень влажности в доме, чтобы избежать появления плесени.
Чтобы ваше растение простояло долго, держите его в светлом месте, избегая прямых солнечных лучей.
Фото: Тиландсия (rastenievod)
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