Неприємний запах з пральної машинки назавжди піде завдяки цьому копійчаному лайфхаку

Як прибрати неприємний запах з пральної машинки

Блогерка радить спробувати бюджетний лайфхак. Для нього вам знадобляться лише дві речі: лимон і трохи зубної пасти.

Просто розріжте цитрус навпіл, кожну половинку намажте зубною пастою. Попередньо приберіть із лимона всі кісточки.

Потім блогерка радить кинути цитрус з пастою в барабан пральної машинки та увімкнути режим швидкого прання.

"Зубна паста трохи абразивна і допомагає видалити цвіль, а кислота в лимонному соку має природні антибактеріальні властивості і відмінно видаляє бруд і бактерії", - стверджує жінка.

Блогерша запевняє, що машинка стане чистою і буде приємно пахнути після такого очищення. За її словами, завдяки такому лайфхаку можна економити на спеціальних засобах для прання.

Смердить пральна машинка - блогерка показала на відео, що робити

Як реагує мережа

Лайфхак блогери оцінили в мережі. Втім, деякі користувачі відзначили, що подібний метод може зашкодити пральній машинці. Тому користувачі рекомендують проконсультуватися з фахівцями. Також вони пишуть: