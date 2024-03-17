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Неприємний запах з пральної машинки назавжди піде завдяки цьому копійчаному лайфхаку

Що робити, якщо пральна машина смердить (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Багато хто стикається з тим, що з часом пральна машинка починає неприємно пахнути всередині. І цей сморід переходить на речі після прання, що навряд чи приносить гарний настрій. Втім, прибрати неприємний запах з пралки дуже легко, копійчаний лайфхак розкрила блогерка Керрі Стедман.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео, яким жінка поділилася в Instagram.

Як прибрати неприємний запах з пральної машинки

Блогерка радить спробувати бюджетний лайфхак. Для нього вам знадобляться лише дві речі: лимон і трохи зубної пасти.

Просто розріжте цитрус навпіл, кожну половинку намажте зубною пастою. Попередньо приберіть із лимона всі кісточки.

Потім блогерка радить кинути цитрус з пастою в барабан пральної машинки та увімкнути режим швидкого прання.

"Зубна паста трохи абразивна і допомагає видалити цвіль, а кислота в лимонному соку має природні антибактеріальні властивості і відмінно видаляє бруд і бактерії", - стверджує жінка.

Блогерша запевняє, що машинка стане чистою і буде приємно пахнути після такого очищення. За її словами, завдяки такому лайфхаку можна економити на спеціальних засобах для прання.

Смердить пральна машинка - блогерка показала на відео, що робити

 

Як реагує мережа

Лайфхак блогери оцінили в мережі. Втім, деякі користувачі відзначили, що подібний метод може зашкодити пральній машинці. Тому користувачі рекомендують проконсультуватися з фахівцями. Також вони пишуть:

  • Читайте поради від виробників, вони допоможуть не доводити машинку до такого стану"
  • "Це набагато дешевше за покупну хімію, вау!"
  • "Я спробувала цей метод. Спрацювала, пахне чудово".

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що мох та бур'яни назавжди зникнуть з вашого двору завдяки 3 перевіреним методам.

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