Неприятный запах из стиральной машинки навсегда уйдет благодаря этому копеечному лайфхаку

Как убрать неприятный запах из стиральной машинки

Блогерша советует попробовать бюджетный лайфхак. Для него вам пригодятся всего две вещи: лимон и немного зубной пасты.

Просто разрежьте цитрус пополам, каждую половинку намажьте зубной пастой. Предварительно уберите из лимона все косточки.

Затем блогерша советует бросить цитрус с пастой в барабан стиральной машинки и включить режим быстрой стирки.

"Зубная паста немного абразивна и помогает удалить плесень, а кислота в лимонном соке обладает природными антибактериальными свойствами и отлично удаляет грязь и бактерии", - утверждает женщина.

Блогерша уверяет, что машинка станет чистой и будет приятно пахнуть после такой очистки. По ее словам, благодаря такому лайфхаку можно экономить на специальных чистящих средствах для стиралок.

Воняет стиральная машинка - блогерша показала на видео, что делать

Как реагирует сеть

Лайфхак блогерши оценили в сети. В прочем, некоторые пользователи отметили, что подобный метод может навредить стиральной машинке. Поэтому юзеры советуют проконсультироваться со специалистами. Также они пишут: