Неприємна правда. 5 ознак того, що чоловік вас точно не кохає

Він шукає виправдання, аби не бачитися з вами. Коли чоловік закоханий, він прагне проводити з жінкою якомога більше часу. А якщо ви лише чуєте постійні виправдання та помічаєте, що у вашого коханого завжди є відмовки - він вас не кохає.

Він регулярно вас ігнорує. Коли чоловік відповідає на повідомлення не одразу, а за день, то це точно не через те, що він зайнятий на роботі. Це банальний прояв неповаги. І вам точно варто усвідомити дещо правдиве, але неприємне - чоловік, який кохає, ігнорувати не стане.

Як поводиться чоловік, який не кохає жінку (фото: freepik.com)

Хобі для нього важливіше за вас. Це чудово, коли у людини є улюблена справа. Але якщо чоловік завжди обирає не вас, а посиденьки з друзями або поїздку на риболовлю, це вже тривожна ознака. Настав час шукати того, хто розділить своє хобі із вами, а не змушуватиме вас постійно чекати на самоті.

Він диктує умови і критикує. Якщо вам доводиться "затверджувати" із чоловіком свій макіяж та одяг, а сам він не соромиться публічно з вас глузувати, про кохання точно не йдеться. Критика та неповага точно не ознаки того, що ви підкорили його серце.

Чому чоловік ігнорує жінку (фото: freepik.com)

Він не хоче слухати ваші бажання. Якщо ви живите з чоловіком, який відмовляється піти на поступки та чимось вам допомогти, або ж вам доводиться постійно собою жертвувати - час робити висновки. Коли партнер кохає жінку, він точно буде чути її бажання і не стане їх відверто ігнорувати.