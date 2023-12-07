Неприятная правда. 5 признаков того, что мужчина вас точно не любит

Он ищет оправдание, чтобы не видеться с вами. Когда мужчина влюблен, он стремится проводить с женщиной как можно больше времени. А если вы слышите постоянные оправдания и замечаете, что у вашего любимого всегда есть отговорки - он вас не любит.

Он регулярно вас игнорирует. Когда мужчина отвечает на сообщение не сразу, а через день, это точно не потому, что он занят на работе. Это банальное проявление неуважения. И вам точно стоит осознать кое-что правдивое, но неприятное - любящий мужчина игнорировать не станет.

Как ведет себя мужчина, который не любит женщину (фото: freepik.com)

Хобби для него важнее вас. Это здорово, когда у человека есть любимое дело. Но если мужчина всегда выбирает не вас, а посиделки с друзьями или поездку на рыбалку, это уже тревожный признак. Пора искать того, кто разделит свое хобби с вами, а не будет заставлять вас постоянно ждать в одиночестве.

Он диктует условия и критикует. Если вам приходится "утверждать" с мужчиной свой макияж и одежду, а сам он не стесняется публично над вами смеяться, о любви можно и не думать. Критика и неуважение точно не признак того, что вы покорили его сердце.

Почему мужчина игнорирует женщину (фото: freepik.com)

Он не хочет слушать ваши желания. Если вы живете с мужчиной, который отказывается пойти на уступки и чем-то вам помочь, или вам приходится постоянно собой жертвовать - пора делать выводы. Когда партнер любит женщину, он точно будет слышно ее желание и не станет их откровенно игнорировать.