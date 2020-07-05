Неправильно едим: украинцам рассказали, какие фрукты и овощи нельзя чистить

Фрукты и овощи, которые не нужно чистить (фото: pixabay.com)

В кожуре некоторых овощей и фруктов много витаминов

Овощи и фрукты - наиболее важная часть здорового питания. В свежем виде они по максимуму обогащают организм полезными элементами. Чем разнообразнее ваше овощное и фруктовое меню - тем лучше для здоровья.

Кожура фруктов и овощей обычно содержит много антиоксидантов, клетчатки, витаминов и минералов. Если ее не снимать, пользы будет значительно меньше. Это стоит сразу учитывать.

Некоторые очищают вишню и виноград, хотя данные фрукты лучше есть вместе с кожурой, так как в ней содержится много полезных и питательных веществ. Груши, персики и сливы содержат в кожуре много клетчатки, питательных веществ и антиоксидантов.

Яблоки и абрикосы содержат в кожуре нерастворимую клетчатку, витамин С и А, а также флавоноид кверцетин. Однако, несмотря на это, они могут иметь высокое количество пестицидов, поэтому необходимо их хорошо мыть или покупать только органические продукты.

Киви и огурцы не нуждаются в очистке. Они содержат много витамина С и потребление его в три раза увеличивает количество клетчатки. При этом данные продукты важно хорошо промывать.

Кожура баклажанов и кабачков содержит наибольшее количеством питательных веществ. В баклажане также есть дополнительные волокна, флавоноиды и магний.

Кожура картофеля содержит клетчатку, железо, витамин С, калий и фолат. Вместо того, чтобы избавиться от этих питательных преимуществ, используйте овощную щетку, чтобы аккуратно вычистить картофель перед приготовлением.

Кожура лимонов, лаймов и апельсинов также съедобна. Эти цитрусовые фрукты - одни из лучших продуктов, богатых антиоксидантами.

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Автор: Дарья Русина