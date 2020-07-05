Неправильно їмо: українцям розповіли, які фрукти і овочі не можна чистити

Фрукти і овочі, які не потрібно чистити (фото: pixabay.com)

У шкірці деяких овочів і фруктів багато вітамінів

Овочі і фрукти - найбільш важлива частина здорового харчування. У свіжому вигляді вони по максимуму збагачують організм корисними елементами. Чим різноманітніше ваше овочеве і фруктове меню - тим корисніше для здоров'я.

Шкірка фруктів і овочів зазвичай містить багато антиоксидантів, клітковини, вітамінів і мінералів. Якщо її не знімати, користі буде значно менше. Це треба враховувати.

Деякі очищають вишню і виноград, хоча дані фрукти краще їсти разом зі шкіркою, так як в ній міститься багато корисних і поживних речовин. Груші, персики і сливи містять в шкірці багато клітковини, поживних речовин та антиоксидантів.

Яблука та абрикоси містять в шкірці нерозчинну клітковину, вітамін С і А, а також флавоноїди кверцетин. Однак, незважаючи на це, вони можуть мати високу кількість пестицидів, тому необхідно їх добре мити або купувати тільки органічні продукти.

Ківі та огірки не потребують очищення. Вони містять багато вітаміну С і споживання його в три рази збільшує кількість клітковини. При цьому дані продукти важливо добре промивати.

Шкірка баклажанів і кабачків містить найбільшу кількість поживних речовин. У баклажані також є додаткові волокна, флавоноїди і магній.

Шкірка картоплі містить клітковину, залізо, вітамін С, калій і фолат. Замість того, щоб позбутися від цих поживних переваг, використовуйте овочеву щітку, щоб акуратно почистити картоплю перед приготуванням.

Шкірка лимонів, лаймів і апельсинів також їстівна. Ці цитрусові фрукти - одні з найкращих продуктів, багатих антиоксидантами.

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Автор: Дарья Русина