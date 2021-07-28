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Непогода натворила беды в Ровенской области: огромный град, побитые машины

Автор: Людмила Жукова

В Ровенской области 28 июля бушевала непогода.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Отмечается, что больше всего беды произошло в Вараском районе

Там сильный ветер гнул к земле деревья, град и дождь заставляли останавливаться водителей дорогой, так как ехать было невозможно. А в поселке Владимирец полностью затопило улицы.

В селе Млинок выпал огромный град (фото: instagram.com/rivne_1283)

Едва не побили машины на парковке ветви деревьев, которые отрывало ветром в Вараше. В то же время в Ровенском районе поваленные деревья перекрывали пути. Сообщается, что на Острожчине одно из деревьев упало на крышу детского лагеря.

К счастью, после непогоды никто не пострадал.

Прогнозы синоптиков

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Украине в ближайшие дни. Прогнозируются дожди, шквалы и грады.

Как мы писали ранее, на украинских курортах новые неприятности после непогоды.

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