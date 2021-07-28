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Негода накоїла біди на Рівненщині: величезний град, побиті машини

Автор: Людмила Жукова

У Рівненській області 28 липня вирувала негода.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Зазначається, що найбільше біди сталося у Вараському районі

Там сильний вітер гнув до землі дерева, град і дощ змушували зупинятися водіїв дорогою, бо їхати було неможливо. А в селищі Володимирець повністю затопило вулиці.

В селі Млинок випав величезний град (фото: instagram.com/rivne_1283)

Ледь не побили машини на парковці гілки дерев, які відривало вітром у Вараші. Водночас у Рівненському районі повалені дерева перекривали шляхи. Повідомляється, що на Острожчині одне з дерев впало на дах дитячого табору.

На щастя, після негоди ніхто не постраждав.

Прогнози синоптиків

Синоптики прогнозують погіршення погодних умов в Україні найближчими днями. Прогнозуються дощі, шквали та гради.

Як ми писали раніше, на українських курортах нові неприємності після негоди.

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Гідрометцентр