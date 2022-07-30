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Непобедимый народ: в Буче местные жители раздают урожай нуждающимся бесплатно

Фото: В Буче раздают бесплатно урожай (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Буче Киевской области, где в марте россияне творили зверства, люди возвращаются к жизни и помогают это делать другим. Так, украинцы делятся выращенными фруктами и овощами с теми, кто в этом нуждается.

Об этом сообщило издание "Обозреватель".

Например, на улице Вокзальной в Буче люди положили на стул овощи и фрукты, чтобы их могли взять желающие. На продуктах виднеется записка - "Бесплатно".

Этот факт человечности и доброты еще раз доказывает нам, какая сильная нация украинцы.

В Буче бесплатно предлагают взять продукты (фото: obozrevatel.com)

Как мы ранее писали, в Буче местные ссорятся из-за гуманитарной помощи.

Мы ранее писали о том, что жительница Бучи стала свидетельницей убийства мирных украинцев российскими солдатами.

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Буча