"Какие-то дикие люди": в Буче местные ссорятся из-за гуманитарной помощи (видео)

В городе Буча Киевской области возникла большая очередь за гуманитарной помощью. Люди громко ссорятся и не реагируют на замечания других местных жителей.

На видео видно, что возле жилых домов собралось большое количество людей, которые громко ссорятся.

Также машины пренебрегают правилами дорожного движения и оставляют свои автомобили на тротуарах, чтобы забрать гуманитарную помощь.

"Такое ощущение, что они у нас в квартире говорят, так это громко. Машины паркуют возле дома, на тротуаре, чтобы забрать эту гуманитарную помощь. На замечание в ответ слышим мат и проклятия. Люди окружили полностью весь дом", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что похожая ситуация сегодня была в парке Ирпеня.

Там люди на автомобилях несколько раз приезжали за помощью.

"Это какие-то дикие люди. Была и скорая и полиция. Но что убило больше всего, так это то, что люди на таких джипах приезжали за гуманитаркой, и делали по несколько ходок, чтобы багажники себе напихать. Это просто позорище", - добавили в сети.