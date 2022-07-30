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Непереможний народ: у Бучі місцеві жителі роздають урожай нужденним безкоштовно

Фото: у Бучі роздають безкоштовно урожай (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

У Бучі Київської області, де в березні росіяни творили звірства, люди повертаються до життя і допомагають це робити іншим. Так, українці діляться вирощеними фруктами та овочами з тими, хто цього потребує.

Про це повідомило видання "Обозреватель".

Наприклад, на вулиці Вокзальній у Бучі люди поклали на стілець овочі та фрукти, щоб їх могли взяти охочі. На продуктах видніється записка - "Безкоштовно".

Цей факт людяності і доброти ще раз доводить нам, яка сильна нація українці.

У Бучі безкоштовно пропонують взяти продукти (фото: obozrevatel.com)

Як ми раніше писали, в Бучі місцеві сваряться через гуманітарну допомогу.

Ми раніше писали про те, що мешканка Бучі стала свідком вбивства мирних українців російськими солдатами.

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Буча