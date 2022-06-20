Неожиданные добавки в борщ, которые сделают его еще вкуснее

Эксперты рассказали с какими продуктами в борще можно экспериментировать, а с какими точно нет.

Сельдерей

Если вы любите вкус и аромат сельдерея, этот вариант точно для вас. Овощ сделает вкус борща богаче и насыщеннее.

Можно взять как стебель, так и корень сельдерея. Если варить постный борщ, корень овоща точно сделает его вкуснее.

Не забывайте, что сельдерей чрезвычайно полезен, а еще он - диетический.

Кориандр

Разомните в ступке немного горошин кориандра. Специя сделает ваш борщ немного сладковато-пряным. Кориандр можно добавить в конце приготовления борща.

А также можно положить в зажарку из овощей, которую готовят отдельно, а затем сочетают с "телом" борща.

Горошины также можно добавить, но делать это надо в начале, когда варится бульон.

Вишневый сок

Такой ингредиент кажется несколько необычным, но вы попробуйте. Сок поможет стабилизировать сладковатый свекольный привкус.

Можно, например, приготовить зажарку не на основе томатной пасты, а с использованием сока.

Что точно не стоит класть в борщ

Не нужно добавлять в первое блюдо все продукты подряд, ведь каждый ингредиент будет влиять на конечный вкус продукта. Лучше отказаться от уже готовых смесей приправ.

Никогда не добавляйте в борщ приправы, которые предназначены только для определенного продукта (мясо, картофель, овощи). Это может испортить ваше блюдо!