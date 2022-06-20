Несподівані добавки в борщ, які зроблять його ще смачнішим

Експерти розповіли, з якими продуктами в борщі можна експериментувати, а з якими точно вже ні.

Селера

Якщо ви любите смак і аромат селери, цей варіант точно для вас. Овоч зробить смак борщу багатшим і насиченішим.

Можна взяти як стебло, так і корінь селери. Якщо варити пісний борщ, корінь овоча точно зробить його смачнішим.

Не забувайте, що селера надзвичайно корисна, а ще - дієтична.

Коріандр

Розімніть в ступці трохи горошин коріандру. Спеція зробить ваш борщ трохи солодкувато-пряним. Коріандр можна додати в кінці приготування борщу.

А також можна покласти в засмажку з овочів, яку готують окремо, а потім поєднують з "тілом" борщу.

Горошини також можна додати, але робити це треба на початку, коли вариться бульйон.

Вишневий сік

Такий інгредієнт видається дещо незвичним, але ви спробуйте. Сік допоможе стабілізувати солодкуватий буряковий присмак.

Можна, наприклад, приготувати засмажку не на основі томатної пасти, а з використанням соку.

Що точно не варто класти в борщ

Не потрібно додавати в першу страву усі продукти поспіль, адже кожен інгредієнт впливатиме на кінцевий смак продукту. Краще відмовитися від уже готових сумішей приправ.

Ніколи не додавайте в борщ приправи, які призначені тільки для певного продукту (м'ясо, картопля, овочі). Це може зіпсувати вашу страву!