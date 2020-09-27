Как отмыть кожу от зеленки и йода: самые эффективные способы

Как быстро избавиться от пятен зеленки и йода (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты рассказали, как быстро и эффективно убрать пятна от зеленки и йода

С пятнами от зеленки и йода сталкивались хотя бы раз в жизни практически все люди. Эти два средства прекрасно обеззараживают раны на коленках, царапины и помогают заживлению.

Однако побочным эффектом могут стать пятна, которые въедаются в кожу и долго не отмываются. Специалисты дали советы о том, как быстро и эффективно устранить такие пятна. Об этом пишет Mport.

Как избавиться от пятен зеленки

Смочить ватный тампон в спирте или любом крепком алкоголе и с усилием потереть пятно. С осторожностью стоит применять тем, у кого сухая и чувствительная кожа.

Использовать для протирания перекись водорода или хлоргексадинбиглюканат. Эти средства продаются в любой аптеке и действуют мягче спирта.

Можно использовать средство для снятия макияжа, особенно, если зеленка попала на нежную кожу на лице. С первого раза пятна не исчезнуть, но после 4-5 раз протираний оно сойдет быстрее.

Как избавиться от пятен йода

Обычное хозяйственное мыло. Промойте пятно с таким мылом. Запах будет не самый приятный, но эффект будет хороший. Можно потереть пятно щеточкой.

Намочите пятно водой и почистите его пищевой содой. Делать это нужно над тазиком или ванной, так как сода будет осыпаться. Подержите раствор на пятне 10-15 минут и смойте. После – нанесите увлажняющий крем, так как сода сушит кожу.

Возьмите тампон со спиртом или другим крепким алкоголем, и потрите – пятно станет заметно светлее.

Перекись водорода также хорошо справляется с пятнами йода. Промокните пятно ваткой с перекисью и подождите. Этот вариант подходит, если йод надо убрать с лица.

Можно использовать лимон. Выжмите немного сока лимона на ткань и потрите пятно. Осторожно со слизистыми и нежной кожей на лице – лимон может вызвать ожоги или аллергическую реакцию.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты назвали самое полезное масло, которое подходит для жарки.

А также рассказывали о том, какой продукт убивает паразитов и бактерии быстрее других средств.