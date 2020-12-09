Неожиданно: в ПЦУ перешел скандальный московский священник

Известный московский священник Яков Кротов пополнил ряды Православной Церкви Украины. Он стал клириком Херсонской епархии ПЦУ.

Об этом сам Кротов, который известен своей критикой РПЦ (МП) и словами "зверства российской армии в Чечне свидетельствуют о безнравственности российского народа", написал в Facebook.

"Обращаю внимание, что период моего нахождения в канонической пустоте, с отпускной грамотой и вне конкретной епархии, закончился. Я принят в клир кафедрального собора Херсона владыкой Никодимом, это Православная Церковь Украины. Живу пока в дочери матери городов русских - ну, бывает... Для Бога тысяча километров как полверсты. Принят лично я, без прихода. Я хотел бы поблагодарить владыку Игоря (Исиченко) за многолетнюю архипастырскую помощь, внимание, снисхождение к моим недостаткам, и надеюсь, что его судьба и судьба других священников, бывших в ныне ликвидировавшейся Харьковско-Полтавской епархии, определится к лучшему", - отметил он.

Яков Кротов (фото: facebook.com/james.krotov)

Отметим, что Яков Кротов родился в Москве, был крещен в 1974 году. Находился в Апостольской Православной Церкви. Когда в АПЦ позволили епископам жениться, перешел в УАПЦ (о). С 1997 года ведет радиопрограмму "С христианской точки зрения" на "Радио Свобода". Во времена СССР Кротов и его семья преследовались КГБ и НКВД за "антисоветскую деятельность". Сегодня критикует российскую власть, но поддерживает украинский и белорусский народы.

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