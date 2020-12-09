Несподівано: до ПЦУ перейшов скандальний московський священик

Відомий московський священик Яків Кротов поповнив ряди Православної Церкви України. Він став кліриком Херсонської єпархії ПЦУ.

Про це сам Кротов, який відомий своєю критикою РПЦ (МП) і словами "звірства російської армії в Чечні свідчать про аморальність російського народу", написав у Facebook.

"Звертаю увагу, що період мого перебування в канонічній порожнечі, з відпускною грамотою і поза конкретною єпархією, закінчився. Я прийнятий в клір кафедрального собору Херсона владикою Никодимом, це Православна Церква України. Живу поки в дочки матері міст руських - ну, буває... Для Бога тисяча кілометрів як півверстви. Прийнято особисто, без парафії. Я хотів би подякувати владиці Ігорю (Ісіченку) за багаторічну архипастирську допомогу, увагу, поблажливість до моїх недоліків, і сподіваюся, що його доля і доля інших священиків, колишніх в нині ліквідованій Харківсько-Полтавської єпархії, визначиться на краще", - зазначив він.

Яків Кротов (фото: facebook.com/james.krotov)

Зауважимо, що Яків Кротов народився у Москві, був хрещений в 1974 році. Перебував в Апостольській Православній Церкві. Коли в АПЦ дозволили єпископам одружуватися, перейшов до УАПЦ (о). З 1997 року веде радіопрограму "З християнської точки зору" на "Радіо Свобода". За часів СРСР Кротов і його родина переслідувалися КДБ і НКВС за "антирадянську діяльність". Сьогодні критикує російську владу, та підтримує український і білоруський народи.

Раніше ми писали, що український священик став зіркою мережі, завдяки своїй пісні про дороги.

Разом з тим, не вщухає скандал з батюшкою ПЦУ в норковій шубі.