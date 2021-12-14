Неожиданная правда о мужчинах, о которой вы можете не знать

Психологи раскрыли несколько правдивых фактов о мужчинах, которые представителям этого пола, возможно, хотелось бы скрыть. Ведь большинству мальчиков с детства дают установку, что они должны быть сильными, не имеют права на слезы, эмоции и слабости.

Об этом рассказал писатель, психолог, автор книг Дилки Диссанаяке, пишет ресурс Quora .

Факт № 9. Мальчики лучше сдают экзамены на успеваемость, а девочки лучше успевают в процессе учебы.

Факт № 8. Мужчины склонны понижать голос, когда разговаривают с любимым человеком.

Факт № 7. Мужчины чаще склонны принимать импульсивные решения, чем женщины.

Факт № 6. Мужчины говорят около 12 500 слов в день, тогда как женщины говорят 22 000.

Факт № 5. Мужчины более эмоционально переживают разрывы отношений, чем женщины.

Факт № 4. Мужчины чаще склонны недооценивать уровень интереса женщин к ним.

Факт № 3. Согласно опросу, мужчины проводят почти год своей жизни, глядя на женщин.

Факт № 2. Мужчины могут легко выполнять аналитические операции во время вождения и могут безопасно водить быстро.

Факт № 1. Мужчинам труднее разговаривать с женщинами, которые физически привлекательнее.

Ранее мы писали, что психологи перечислили ложные признаки "большой любви", и рассказали, как не попасться на эту удочку.

Также сообщалось про типы мужчин, которые способны "убивать" женскую самооценку.

Кроме того эксперты назвали тип женщин, которые привлекают только слабых мужчин.