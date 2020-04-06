Неоплаченный кредит: в ПриватБанке рассказали о последствиях

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. При этом с сегодняшнего дня, 6 апреля, правительство ужесточило карантинные меры. В связи с этим в ПриватБанке отменили начисление штрафов по всем кредитным картам в период с 1 марта по 30 апреля.

В финучреждении подчеркнули, что банк также отменяет ответственность за неуплату штрафов и пени, которая установлена согласно статье 625 Гражданского кодекса Украины.

Кроме того, по 31 мая ПриватБанк будет начислять проценты только по базовой процентной ставке для клиентов с просрочкой обязательств по договору по кредитным картам.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал предпринимателей не увольнять людей во время карантина. Он также говорил о том, что правительство будет внедрять специальные государственные программы, которые будут нацелены на предотвращение массовой безработицы в стране.

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк объявил "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса, и предпринимателей с 1 марта 2020 до конца мая.

При этом "кредитные каникулы" введены как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя. О порядке введения "кредитных каникул" клиенты малого и среднего бизнеса получили персональные сообщения.