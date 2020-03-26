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ПриватБанк объявил "кредитные каникулы"

Новости » Финансовый кризис 2020     26.03.2020 - 13:01
ПриватБанк объявил "кредитные каникулы"
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

До конца мая кредитные условия будут смягчены

Государственный "ПриватБанк" объявил "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей с 1 марта 2020 до конца мая. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе, "кредитные каникулы" введены как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя.

"Кредитные каникулы" будут действовать для всех клиентов малого и среднего бизнеса для продукта "Кредитный лимит на счет". Требование обязательного ежемесячного обнуления лимитов перенесено на конец мая 2020 года.

О порядке введения "кредитных каникул" по этому и другим кредитным продуктам клиенты малого и среднего бизнеса получат персональные сообщения, в которых банком будет указана подробная информация о новых условиях погашения кредитов в указанный период, добавили в пресс-службе.

Напомним, заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова разъяснила, что кредитные каникулы - это не списание долгов, а отсрочка уплаты долга и процентов для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось. По ее словам, пока действует карантин, проценты начисляются, но оплатить можно после завершения карантина.

Напомним, Верховная рада 17 марта отменила штрафные санкции за просрочку выплат по потребительским кредитам до конца апреля 2020 года. Также банкам запрещается увеличивать ставок по этим кредитам.

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